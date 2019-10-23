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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров встретился с баскетбольной общественностью Самары

23 октября 2019 11:08
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Руководитель области отметил, что в последние годы баскетбол в Самаре начал возрождаться.
Во вторник, 22 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в завершение насыщенного рабочего дня встретился с представителями баскетбольной общественности областной столицы, а также принял участие в открытой тренировке баскетбольного клуба «Самара». Кроме мужского и женского состава БК, на игровую площадку вышла «молодежка», а также все желающие помериться силами с профессиональными спортсменами.

Руководитель области отметил, что в последние годы баскетбол в Самаре начал возрождаться. Это стало возможным, в том числе, благодаря системному подходу в работе по воспитанию собственных талантливых игроков.

«Мы стали выстраивать правильную пирамиду от простого вовлечения мальчишек и девчонок в занятия физкультурой и, в частности, баскетболом, до спорта высоких достижений, – отметил Дмитрий Азаров. – Эта пирамида уже привела нас и нашу основную команду к успеху, потому что баскетбольный клуб «Самара» в прошлом году стал Чемпионом Суперлиги». Напомним, в прошлом сезоне команда выиграла три финальных матча подряд и стала чемпионом Суперлиги. В финальной серии всухую (3:0) был обыгран питерский «Спартак».

Губернатор отметил, что самарские баскетболисты, побеждая в турнирах и доказывая свое мастерство, сегодня становятся кумирами для юношей и девушек. «Я рад, что наша команда стала по-настоящему самарской, в ней много местных игроков», – подчеркнул Дмитрий Азаров. Это привлекает внимание большего количества болельщиков – люди с удовольствием посещают игры. Кроме того, по мнению главы региона, это также способствует вовлечению «большего количества людей в орбиту спорта».

В ходе общения с игроками был затронут вопрос перехода команды в высший дивизион – единую лигу ВТБ. Губернатор отметил, что одного желания играть – мало, нужно побеждать. А для этого необходимо «вырастить своих игроков экстра-класса», убежден глава региона. «Если мы не будем иметь основу в виде самарских воспитанников, то вряд ли нам придется говорить о серьезных достижениях, потому что нет у нас возможности тратить миллиарды на приобретение игроков», – сказал руководитель области.

Кроме того, необходимы соответствующие условия.

«Здесь нужны серьезные ресурсы, в том числе современная спортивная инфраструктура, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Мы над этим работаем: завершаем строительство Дворца спорта в Самаре, привлекая средства федерального и регионального бюджетов, а также бизнеса».

Особо губернатор отметил работу по возрождению женской баскетбольной команды «Самара». Решение о создании было принято летом этого года по поручению главы региона.

«Для нашего клуба это новый вызов, – отметил президент БК «Самара» Камо Погосян. – У клуба «Самара» есть большой опыт работы в мужском баскетболе. И мы постараемся, опираясь на него, добиться успеха и в женском».

Уже в сезоне 2019/2020 новое подразделение выступает в первенстве ДЮБЛ среди девушек и женской Суперлиге-2. «Очень правильно стартовать в новом формате», – уверен Дмитрий Азаров. Девушки, в свою очередь, заявили, что всерьез настроены добиваться «золотых» результатов.

Губернатор поблагодарил игроков и президента клуба за развитие баскетбольного движения не только в Самаре, но и на территории всего региона. «Благодаря Камо Погосяну, его энтузиазму, энергии, системной работе, баскетбол после определенного провала стал возрождаться. И я благодарен Камо Сергеевичу за эту работу», – резюмировал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства. 
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