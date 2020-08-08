Дмитрий Азаров вручил награды победителям и призерам турнира «Оранжевый мяч»

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В Самарской области в соревнованиях принимают участие 124 команды из столицы региона, Тольятти, Новокуйбышевска, Чапаевска, Сызрани и других районов губернии. Они разделены на три возрастные категории: взрослые (мужчины и женщины), юноши и девушки 2002-2003 годов рождения и команды юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.Поболеть за земляков пришёл и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он посмотрел финальный матч в самой престижной категории – среди мужских команд, в котором стритболистам из БК «Самара» противостояла команда «Аэрокос». В ее составе – студенты и аспиранты Самарского университета, которые пытались оказать достойное сопротивление профессиональным мастерами игры в баскетбол в одно кольцо.«Мне было очень интересно посмотреть финальный матч, в котором парни из «Аэрокоса» очень серьезно «поцарапали» профессионалов из «Самары», — отметил Губернатор.Однако игроки «Аэрокоса» уступили БК «Самара» – 8:19. «Финал для нас стал уже шестым матчем подряд, поэтому сил на концовку чуть-чуть не хватило. Ведь тренироваться, в отличие от соперников по финалу, мы начали недавно. И хотя заняли второе место, остались довольны своим выступлением на «Оранжевым мяче». С этим результатом нас поздравил и губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, с которым мы пообщались в неформальной обстановке после финала», — рассказал игрок «Аэрокоса» и аспирант Самарского университета Федор Мартыненко.Финалистам турнира Губернатор Дмитрий Азаров, министр спорта региона Дмитрий Шляхтин и президент федерации баскетбола области Владимир Аветисян вручили дипломы, медали и призы.Глава региона поздравил участников и болельщиков с Днем физкультурника и пожелал здоровья, бодрости духа и новых побед всем жителям Самарской области. «Очень здорово,что в этот праздник мы собрались на турнире «Оранжевый мяч». И я рад, что в нем участвует такое количество команд. Вся страна принимает участие в этом турнире, который собирает настоящих друзей на баскетбольных площадках,- отметил Дмитрий Азаров. — Я поздравляю победителей и призеров в турнире среди мужских команд, а команде «Самара» желаю побед уже на всероссийских и международных соревнованиях. Желаю новых побед всем баскетбольным командам из Самарской области», передает пресс-служба облправительства.