Дмитрий Азаров поздравил тольяттинский "Акрон" с первой домашней победой​

В субботу, 8 августа, первый домашний матч в первенстве ФНЛ провела футбольная команда из Тольятти "Акрон".
Дебютант второго по силе, после премьер-лиги, дивизиона - Футбольной национальной лиги - принимал на поле стадиона "Самара Арена" старожила ФНЛ - ярославский «Шинник». На трибунах стадиона за игрой наблюдало около 3000 болельщиков из Самары и Тольятти, среди которых был и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В присутствии главы региона команда из Тольятти одержала довольно неожиданную победу - 2:1.
На гол 39-летнего форварда гостей, бывшего игрока столичного "Спартака", тульского "Арсенала", "Ротора", "Урала" Эльдара Низамутдинова на 59-й минуте точным ударом через три минуты ответил экс-полузащитник "Тюмени", перешедший в команду из Тольятти перед началом сезона-20290/2021 Артур Газданов - 1:1. А победу тольяттинской команде буквально "подарил" голкипер "Шинника" Дмитрий Яшин. Опытнейший, 38-летний, поигравший в свое время за тольяттинскую "Ладу" голкипер настолько неудачно среагировал на дальний удар защитника хозяев Никиты Верхунова, что умудрился пропустить мяч под собой. Это произошло за восемь минут до финального свистка арбитра Анатолия Жабченко - 1:2. Так для тольяттинской команды-дебютанта лиги счастливым оказалось поле самарского стадиона, передает sova.info
.
Добавить комментарий