Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Соболева, оформившего дубль, за забитые мячи в ворота армейцев
14 июля 2019 22:24
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После матча глава региона поблагодарил Александра Соболева, оформившего дубль, за забитые мячи в ворота армейцев.
"Спасибо за игру, отличное начало сезона! С первой победой!"
Футболист стал лучшим игроком по итогам первого матча сезона!
"Первый матч всегда важен: открытие сезона, интерес зрителей. Он очень важен для нашей команды, которая проходит период формирования. ЦСКА - клуб уже сбитый, достигший значительных успехов. Для "Крыльев" победа сегодня намного важнее. Такая победа придаст уверенности, силы и понимания, что команда на правильном пути. Я очень рад возвращению Александра Анюкова, тому, что уже сегодня он вышел на поле. Это было очень важно для команды, поклонников клуба. Возвращение нашего самарского парня, Александра Анюкова придаст дополнительный импульс всем членам команды, будут прогрессировать и молодые парни, мы это уже видим. Триумфальное возвращение Александра Соболева в клуб - он очень четко вписывается в команду. Для нас это очень важно, и мне кажется, Соболев сегодня отработал на все
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