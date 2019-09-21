Дмитрий Азаров о Мамаеве в «Крыльях»: «Этого не будет»
21 сентября 2019 20:40
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«Удивился этой новости. Тот самый Мамаев? Нет, этого не будет. Мы строим новую команду, у нас есть ветераны, на которых равняются молодые игроки.
Я сам занимался командным видом спорта и знаю, что такое спортивный режим, дисциплина, командный дух, ответственность за результат и профессиональное отношение к своим обязанностям.
Не думаю, что Мамаев служил бы правильным ориентиром для молодежи «Крыльев Советов». Поэтому привлекать его в «Крылья» в каком бы то ни было качестве клуб не будет.
Да и для самого Мамаева это было бы рискованно. У нас болельщики иной раз сами следят за спортивным режимом футболистов. Бывали случаи, когда и разговаривали по-мужски с игроками, которые, по их мнению, не осознавали меру ответственности за результат», – заявил Дмитрий Азаров.
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