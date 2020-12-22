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Дмитрий Азаров дал старт работе спорткомплекса «Батут» в Тольятти

22 декабря 2020 15:19
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Первые тренировки воспитанников спортивной школы №7 «Акробат» прошли уже в понедельник, 21 декабря.​

В Тольятти начал работу один из самых ожидаемых спортивных объектов — физкультурно-спортивный комплекс «Батут». Первые тренировки воспитанников спортивной школы №7 «Акробат» прошли уже в понедельник, 21 декабря.​

Возведение этого объекта в Автозаводском районе началось в 2019 году, после того, как спортсмены обратились к Губернатору с просьбой построить современный​ зал для проведения тренировок. Во время рабочей поездки в Автоград Дмитрий Азаров ознакомился с возможностями нового ФСК, который был построен в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», и пообщался с юными спортсменами.

До появления нового ФСК спортсмены тренировались в старом зале,  построенном 28 лет назад. «Старый спортивный зал  тоже  хороший. Но конечно, со временем все устаревает. В нашем зале, где мы раньше занимались, стало прохладно. В раздевалках не было душевых. В общем, нет того комфорта и условий, который есть в новом спорткомплексе»,​ – рассказывает тренер по прыжкам на акробатической дорожке высшей категории Ольга​ Элекина, которая занимается с детьми уже 25 лет.​
По ее словам, не из всех детей вырастают чемпионы, но современные условия этому способствуют.​ «Мы будем стараться, чтобы у нас росло мастерство. Думаю, в этих условиях результаты должны быть еще лучше»,​ –​ уверена тренер.

ФСК «Батут» включает в себя универсальный зал размером 44х24 метров, в котором располагаются акробатическая дорожка, батуты, комплект для двойного​ минитрампа. Все спортивное оборудование и инвентарь имеет сертификат международной федерацией гимнастики – FIG и сертификат Федерации прыжков на батуте России.
В административно-бытовой части предусмотрены все необходимые вспомогательные помещения: гардероб, помещение охраны,​ кабинет врача, комната тренеров и инструкторов, душевые и раздевалки.​
Член сборной России, мастер международного класса​ по спортивной акробатике​ Элина Степанова​ признается, что открытия этого комплекса​ очень ждали.​ «После долгого перерыва​ из-за пандемии, конечно,​ было тяжело восстанавливаться. Сейчас потихоньку вошли в ритм и упорно готовимся к Чемпионату, который пройдет уже в феврале следующего года в Ярославле.​ Очень приятно, что появился новый зал. Теперь мы точно будем занимать только первые места»,​ – уверена спортсменка.​

В спортивной школе «Акробат» на сегодняшний день занимаются 860 спортсменов, которые добиваются побед на самом высоком уровне. Среди ее воспитанников чемпионы России, Европы и мира, кандидаты на участие в Олимпийских играх. Над повышением уровня своих подопечных трудятся 13 тренеров высшей категории.

«В Тольятти сегодня очень много радостных событий: мы запустили производство нового автомобиля Лада «Нива», открыли новое здание суда. Теперь открываем замечательный спортивный комплекс, который в процессе обсуждения с жителями города стал называться «Батут». Я очень рад, что этот зал открывается, о нем мечтали давно»,​ – отметил Губернатор, поздравляя спортсменов.​

«Спасибо руководству Самарской области и города Тольятти,​ – обратился к​ руководителю региона​ заслуженный тренер РСФСР и СССР по спортивной акробатике и основатель тольяттинской школы Виталий​ Гройсман.​ –​ Это​ пока единственный специализированный зал в Самарской области по подготовке акробатов и батутистов».

Губернатор поблагодарил легендарного тренера за огромный вклад в развитие спорта Тольятти ​ и всего Самарского региона.​ «Достичь этого результата нам удалось благодаря вашему неравнодушному отношению к делу, к каждому воспитаннику, вашему энтузиазму, всегда положительному настрою на результат. Спасибо вам огромное. Когда есть желание, есть и результаты, есть звание чемпиона»,​ – подчеркнул Губернатор.​

Он выразил уверенность в том, что благодаря национальным проектам, которые сегодня реализуются по инициативе Президента Владимира Путина, Самарской области и в том числе в Тольятти будет появляться все больше современных спортивных объектов.

«Этот год особенный, но даже в это непростое время мы не останавливаемся ни на секунду для достижения главных целей — создания возможностей для самореализации каждого гражданина России. Ребята, я вам по-хорошему завидую, потому что в мое время таких залов не было. Я хочу вам пожелать настойчивости, усердия, благодарности к вашим наставникам​ –​ тем​ людям, которые создают такие объекты и которые передают вам свою частичку души. Все это, вместе с трудолюбием и усердием, обязательно приведет вас к результату, к чемпионским званиям, к тому, чтобы вы стали настоящими патриотами нашей великой страны​ –​ России»,​ – сказал Глава региона.​

Воспитанники «Акробата» поблагодарили Губернатора за прекрасный зал.​ «Здесь самое лучшее оборудование. Оно полностью соответствует всем стандартам. На нем можно проводить не только российские, но и даже международные соревнования»,​ – говорят будущие чемпионы.

На вопрос Главы региона, ​ нужно ли дополнительное оборудование, дети ответили, что ​ залу не хватает только мобильных трибун. ​С этим согласился Дмитрий Азаров: «Когда есть такой зал, нужно​ создать все необходимые дополнительные условия, чтобы​ принимать здесь ​ соревнования».

Руководитель региона также поручил Главе​ Тольятти​ Сергею Анташеву​ рассмотреть возможность приобретения автобуса​ для школы «Акробат».​

В завершении встречи Дмитрий​ Азаров пожелал ребятам новых побед и успехов на предстоящих турнирах:​ «Желаю вам успехов и удачи. Пусть она вам сопутствует всегда, а мы будем радоваться вашим победам. Любой чемпионский титул вам по плечу, вы должны быть в этом уверены!».

 

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