Дмитрий Азаров: «В регионе должна быть выстроена пирамида подготовки профессиональных футболистов»

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Открывая совещание, Глава региона отметил: «Наш легендарный клуб всегда был флагманом футбола в Самарской области, и все мы помним времена, когда он был флагманом футбола в Российской Федерации. Для многих поколений болельщиков клуб «Крылья Советов» был вершиной футбольного мастерства». В минувшем сезоне команда не смогла показать достойный результат и закрепиться в премьер-лиге. Но задача, которая стоит перед командой сегодня, гораздо шире, чем восстановление позиций в «премьерке» и дальнейшее продвижение вверх по турнирной таблице.Чтобы получать устойчивые долгосрочные результаты, необходимо выстроить на территории региона систему подготовки футболистов, начиная с детского и юношеского спорта и заканчивая спортом высших достижений.«Это должна быть в хорошем смысле пирамида подготовки профессиональных футболистов. «Крылья Советов» – нестоличный клуб, мы просто обязаны основываться в своей игре на местных ребят. Только это может привести к успеху! У нас сегодня есть возможности готовить высококлассных игроков, – подчеркнул Губернатор. – Другое дело – насколько эффективно используется система подготовки футболистов, и как ребята, которые получают азы мастерства на самарской земле, востребованы нашими клубами и, конечно, нашей главной командой».В качестве примера успешной работы с молодыми футболистами Губернатор привел клуб «Акрон», который добился успеха, основываясь на местных воспитанниках, выстроив правильную систему подготовки игроков и управления клубом.Губернатор подчеркнул: цель встречи – вместе с профессиональным сообществом, общественностью определить цели и задачи по развитию футбола в регионе, наметить пути решения проблем, которые существуют в этой сфере на сегодняшний день. Глава региона напомнил участникам совещания, что, когда 1,5 года назад произошла смена руководства, новому составу ставились определенные задачи по реорганизации самого клуба и структуры затрат, увеличению доходной части.Председатель Совета директоров «Крыльев» Александр Фетисов доложил: в последнее время клуб обеспечен всем необходимым, чтобы показывать достойную игру – новый стадион, отличная база, полное обеспечение тренировочного и игрового процесса. Погашены задолженности предыдущих лет. Например, еще в 2008 году задолженность клуба была порядка миллиарда рублей, этот кредит «висел» несколько лет. В прошлом году были погашены долги перед футболистами и контрагентами в размере более 300 млн рублей. В сезон 19/20 года команда вошла без долгов. Кроме того, начиная с прошлого сезона «Крылья Советов» не платили за расторжение контракта ни одному игроку. Наоборот, если игрок принимал решение перейти в другую команду, наш клуб получал доход. В пример Александр Фетисов пример трансфер Александра Соболева: на его переходе в «Спартак» клуб заработал 165 млн рублей, тогда как приобретали игрока за 25 млн.Еще одна задача, которая ставилась перед клубом – более активное использование на поле местных игроков. С приходом нового тренера Андрея Талалаева эта задача начала решаться, наши спортсмены показали себя в игре достойно, – подчеркнул Александр Фетисов. Важно, что клуб поддерживают болельщики – в среднем матч собирает 20 тысяч зрителей. В связи с этим Губернатор подчеркнул: важно, чтобы патриотизм был не только за пределами клуба, среди болельщиков, но и в самом клубе.«Здесь ситуацию исправить не удалось», – констатировал Глава региона.О причинах неутешительного результата клуба в сезоне доложил Генеральный директор «КС» Виталий Шашков. Серьезную роль, по его мнению, сыграл уход или травмы ряда сильных игроков. В итоге результат не устроил ни команду, ни болельщиков. Губернатор раскритиковал Шашкова за безынициативность и отсутствие концентрации на достижении поставленных перед клубом задач. Также Глава региона отметил неудовлетворительную систему мотивации игроков, при которой их доход практически не зависит от результатов матча. По информации Счетной палаты области, премия игроков за результат составляет лишь 10% от зарплаты.«Вышли, мячик погоняли, не напрягаясь, и 90% гарантированно получили. А где стимул-то? Почему это соотношение не 50/50? Если вы так заключаете контракты, то конечно в итоге получается «не повезло». Это по-другому называется – полный непрофессионализм. Ни вам, ни спортивному директору в клубе делать нечего, такое мнение складывается!» – заявил Глава региона.Дмитрий Азаров также подчеркнул, что сейчас в клубе отсутствует главное – концепция его дальнейшего развития.«У «Крыльев Советов» должна быть долгосрочная стратегия развития. Горизонт – не менее пяти лет. До этого планы строили на сезон. Такого быть не должно. Это не даст желаемого результата. Стратегия развития должна касаться не только главной команды, но и детского, и юношеского футбола. Необходимо, чтобы мы все вместе разработали стратегию развития клуба, утвердили ее совместно с советом директоров, тренерами, общественниками, болельщиками, и чётко ей следовали», – подчеркнул Губернатор.Свои предложения по работе клуба высказали ветераны клуба, тренеры и болельщики. Так, например, Валерьян Панфилов отметил, что необходимо более тесное взаимодействие основной команды и академии Коноплева, чтобы они были «единым целым». Это позволит повысить качество подготовки юных спортсменов, прививая им патриотизм и желание продолжать карьеру в родном клубе. Виктор Развеев поднял вопрос о необходимости качественного изменения в работе с болельщиками. По его мнению, сейчас команда закрыта и многие вопросы болельщиков остаются без ответа. В частности, он попросил вернуть к жизни гостевую на сайте «Крыльев», которая объединяла болельщиков и была площадкой свободного общения. Губернатор с предложением согласился.«Люди должны высказывать свое мнение, а в их словах нужно видеть рациональное зерно. Большой процент клуба принадлежит региону, а значит и жителям. Необходимо отвечать на вопросы болельщиков, иначе будут появляться домыслы», – заявил он.По итогам встречи приняты как организационные, так и кадровые решения. Глава региона также поручил принять kpi (ключевые показатели эффективности) для руководства клуба, исходя из целей и желаемых результатов, проработать вопрос «закрепления» местных молодых футболистов, чтобы их не уводили в другие команды, а также поработать возможность установки квоты на участие местных игроков в играх. «Крылья Советов» ждет оптимизация средств бюджета и перераспределение средств на развитие детского футбола. При этом у руководства остается задача по наращиванию доли внебюджетных источников.Руководство клуба, которое не справилось с задачами, отправлено в отставку. Гендиректор «Крыльев» Виталий Шашков и спортивный директор Геннадий Голубин больше в клубе не работают. Спортивным директором клуба по предложению Главы региона станет бывший игрок и до недавнего времени его тренер Сергей Корниленко.«Хотелось бы, чтобы ваш настрой, ваш патриотизм передавался игрокам «Крыльев». Клубный дух должен быть превалирующим в команде», – обратился Глава региона к Корниленко и пожелал ему успехов на новом посту.«И Самара, и «Крылья» – это то, чем я живу каждый день, – рассказал Сергей Корниленко. – Будучи игроком, я выходил на поле с огромным желанием и ответственностью перед болельщиками. Перейдя на тренерскую работу, я взглянул на все с другой стороны и понял, насколько важны «Крылья Советов» для региона, который все делает для клуба. Для подготовки созданы все условия. От всей команды хотел бы передать извинения болельщикам за минувший сезон. «Крылья Советов» – для болельщиков, и мы хотим их радовать победами и яркой игрой. Они этого заслуживают. Есть в голове уже много мыслей, как сделать нас лучше. Сейчас предстоит очень-очень много работы. И, в первую очередь, нужно выработать стратегию, планы, как мы будем развиваться дальше».На победы и выход в РФПЛ уже по итогам этого сезона настроился главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Восемь лет он работал в академии имени Коноплева. Как отмечают футбольные специалисты, этот тренер заточен на работу с молодежью.«У нас есть все основания для того, чтобы идти только вверх. ФНЛ – это не уровень для «Крыльев Советов». Самое главное, что нам надо сделать – перезагрузку. И после этого можно выстраивать вертикаль от главной команды, до тех академий, которые есть в регионе. Мы все сделаем, чтобы решить поставленные задачи», – отметил он.Дмитрий Азаров пожелал «Крыльям» успехов и добавил, что его пожелание касается не только главной команды, но и детских и юношеских коллективов, которые должны будут стать основой развития футбола в Самарской области.«Я хочу поблагодарить детских тренеров, которые каждый день проводят тренировки, которые влюблены в игру, которые занимаются с мальчишками и девчонками. Хочу сказать спасибо и истинным болельщикам клуба, которые и в печали, и в радости остаются с командой», – подчеркнул Губернатор.Болельщики, в свою очередь, поблагодарили Дмитрия Азарова за возможность участвовать в обсуждении будущего «Крыльев Советов».«Первый раз такой диалог прошел в таком формате. Именно этого нам и не хватало, – рассказал болельщик Максим Меженин. – Мне болельщики писали, что нет общения, никто не понимает, какие будут решения. И вот сейчас такой диалог есть. Я надеюсь, что такие встречи будут чаще, потому что если нет диалога, не может развиваться спортивный, профессиональный клуб», передает пресс-служба облправительства.