Дмитрий Азаров: "Прекрасный матч, зрелищный и динамичный, провели сегодня наши "Крылья"
12 апреля 2019 23:55
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После матча глава региона поздравил игроков "Крыльев Советов" и автора гола Антона Зиньковского:
"Все! Мы побеждаем "Рубин" впервые за шесть лет благодаря фантастическому голу Антона Зиньковского! Всех с победой!"
«12 апреля - день праздничный для нашего региона, - отметил губернатор. - Не знаю, повлияло ли это на ребят, но, на мой взгляд, сегодня они вышли на поле с желанием реабилитироваться за те неуспехи, которые были в последних играх, показать настоящую игру, дать настоящий бой перед глазами своих самых преданных болельщиков, которые сегодня собрались на футбол. Я уверен, что с каждым днем их будет все больше и больше. Конечно, футбол - это, в первую очередь, для зрителей, и мне бы лично хотелось, чтобы с учетом наших климатических условий в теплое время года было больше матчей. Я думаю, что это бы имело принципиальное значение для количества зрителей», - сказал Дмитрий Азаров. - Но футбол есть футбол, а календарь такой какой он есть. Сегодня была настоящая игра, битва до последней минуты. Обе команды играли до последней секунды даже в добавочное время!»
Также после матча Дмитрий Азаров познакомился с одним из самых преданных и юных болельщиков клуба Матвеем.
У Матвея особое заболевание - высокофункциональный аутизм. Несмотря на это Матвей занимается в спортивных кружках и творческих центрах.
Особое место жизни Матвея занимает футбол. Мальчик занимается в подшефной команде «Крылья Мечты», ходит на все игры любимой команды и помнит итоги матчей "Крыльев" последних лет.
Вместе с его любимым футболистом, Рамилем Шейдаевым, Дмитрий Азаров подарил Матвею футболку, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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