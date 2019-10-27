Дмитрий Азаров: "Мне очень понравилась игра. Я думаю, что она будет одной из самых зрелищных в туре"
27 октября 2019 18:02
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Яркая и напряжённая борьба развернулась на поле. Но, к сожалению, "Крылья Советов" проиграли со счётом 0:2. Болельщики активно поддерживали самарских футболистов.
Сегодня не стадионе присутствовали 32 560 болельщиков, в том числе губернатор Дмитрий Азаров, руководители ведомств, ученые, ветераны клуба. Поддержать команду приехал экс-игрок команды, телеведущий, видеоблогер Евгений Савин.
«Мне очень понравилась игра. Я думаю, что она будет одной из самых зрелищных в туре. Сегодня, да и вообще в последних матчах, "Крылья" показывают достойную игру, которая привлекает болельщиков на стадион. Сегодня 32,5 тысячи болельщиков - тому подтверждение. В Самаре - настоящие любители футбола, поэтому многие пришли посмотреть на "Зенит" и на звезд нашей сборной. Я очень рад и тому, что сегодня смело в число этих звезд можно вписывать и самарских футболистов "Крыльев Советов". 10-11 лет из "Крыльев" никто в сборную не приглашался. И вот Саша Соболев - уже в сборной. Да, еще не вышел на поле, но, я уверен, время придет, и он выйдет на поле и принесет пользу нашей сборной! Сегодня на поле была команда, которая не развалилась под прессингом более мастеровитого «Зенита». Очень важно, что мы проявляем характер в каждой игре, проявляем сплоченность - это и есть главный залог будущих побед. Очень рад, что мы научились набирать свои очки», - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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