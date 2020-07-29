Дмитрий Азаров: «Крыльям Советов» нужен костяк из местных ребят

Во вторник, 28 июля, губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с вылетом «Крыльев Советов» из Премьер-лиги.
Во время рабочей поездки по Самаре глава области ответил на вопрос местного жителя, — тренера по футболу, о судьбе самарского клуба.
«То, что случилось — это результат по игре. Как играли — то и получили и нечего на судейство пенять», — отметил глава области.
Также губернатор напомнил о необходимости создавать костяк команды из местных игроков.
Нам надо строить новую команду основываясь на наших воспитанниках. Сейчас нового тренера взяли, который работал в Академии Коноплева. У него есть воспитанники — ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что сейчас он будет опираться именно на молодых ребят.
Глава области сообщил, что на 4 августа намечено расширенное совещание, посвященное дальнейшей судьбе «Крыльев Советов», на которое будет приглашена в том числе общественность.
«Руководители клуба не справились с задачей, которую перед ними ставили. Они говорили про 10-е место, — за свои слова надо отвечать в том числе должностями. Они не справилось с обещаниями, данными болельщикам», — отметил губернатор.
Напомним, во вторник, 28 июля, команде представили нового главного тренера. Им стал Игорь Осинькин. Как сообщили в клубе, новый наставник широко известен по работе с молодыми игроками. В течение пяти лет, с 1998 по 2003 год, специалист работал в юношеской сборной России, пишет Вести-Самара
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