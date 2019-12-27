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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Детской школе «Крыльев Советов» присвоен статус Академии футбола высшей категории

27 декабря 2019 15:44
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Появление Академии – серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области.
В Самаре при поддержке Правительства Самарской области впервые в истории создана Академия футбола высшей категории. Она основана на базе Центра Подготовки футболистов "Крыльев Советов". Этот статус присвоен Академии Российским футбольным союзом. "Крылья Советов" стали одним из первых клубов, имеющих такую Академию – вместе с "Зенитом", "Краснодаром", "Спартаком", и "Локомотивом". Появление Академии – серьезный шаг в системе развития детско-юношеского футбола в Самарской области. Теперь "Крылья Советов" будут включены во все программы развития детско-юношеского футбола. Команды Академии будут участвовать во всех элитных юношеских соревнованиях под эгидой РФС – U-17 и U-19. Важно, что в Академии "Крыльев Советов" будут работать тренеры с высшими тренерскими категориями – PRO, А и B-юношеская. В планах работы Академии – ежегодное обучение тренеров Самарской области на категории D, C и B – юношеская и увеличение тренерского штата высокого уровня. В Академии будут заниматься команды девяти возрастов – от 9 до 18 лет, пять из которых должны играть в Первенстве России. На сегодняшний день в Академии занимается 300 воспитанников.

В Академии будет действовать прозрачная система профессионального роста юных игроков – талантливые игроки будут попадать в команду КФК, затем в молодежный состав "Крыльев" и команду "Крылья Советов" – 2, которая будет выступать в ПФЛ. Пройдя ступени подготовки Академии, лучшие футболисты получат возможность попасть в основной состав "Крыльев Советов". В системе Академии особое внимание уделено развитию женского футбола. Уже создана футбольная женская команда при Академии. У девочек есть возможность получить футбольное образование и начать карьеру в профессиональном женском футболе. В следующем году женская команда "Крыльев Советов" будет выступать во втором российском дивизионе.

Два раза в год Академия будет проводить День открытых дверей – в январе и сентябре. Также всю информацию о работе Академии и наборе воспитанников можно будет узнать на новом сайте, который начнет свою работу в январе. Там будет появляться вся подробная информация о жизнедеятельности Академии.

– Безусловно, создание Академии футбола высшей категории в Самаре – это исторический момент, – отметил глава Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов. – Здорово, что "Крылья Советов" стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус. Мы делаем ставку на самарских воспитанников, и система работы Академии должна дать мощный импульс для воспитания юных футболистов. Академия станет главным центром детско-юношеского футбола Самарской области и будет развиваться во всех направлениях своей работы. Подчеркну, что у нас уже есть успехи в развитии молодежного футбола – в этом году команды Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" 2002 и 2006 г.р. стали Чемпионами МФС "Приволжье", а команды "КС-ЦПФ" – 2003 и 2005 г.р. – призёрами этих соревнований. Молодёжная команда "Крыльев Советов" – самая результативная команда первенства, ребята идут в нескольких очках от второго места. Мы продолжим двигаться в этом направлении – в ближайшее время ждем получения статуса Академии Академией футбола им. Ю.Коноплёва, передает пресс-служба ФК "КС".
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