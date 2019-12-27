Детской школе «Крыльев Советов» присвоен статус Академии футбола высшей категории
27 декабря 2019 15:44
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В Академии будет действовать прозрачная система профессионального роста юных игроков – талантливые игроки будут попадать в команду КФК, затем в молодежный состав "Крыльев" и команду "Крылья Советов" – 2, которая будет выступать в ПФЛ. Пройдя ступени подготовки Академии, лучшие футболисты получат возможность попасть в основной состав "Крыльев Советов". В системе Академии особое внимание уделено развитию женского футбола. Уже создана футбольная женская команда при Академии. У девочек есть возможность получить футбольное образование и начать карьеру в профессиональном женском футболе. В следующем году женская команда "Крыльев Советов" будет выступать во втором российском дивизионе.
Два раза в год Академия будет проводить День открытых дверей – в январе и сентябре. Также всю информацию о работе Академии и наборе воспитанников можно будет узнать на новом сайте, который начнет свою работу в январе. Там будет появляться вся подробная информация о жизнедеятельности Академии.
– Безусловно, создание Академии футбола высшей категории в Самаре – это исторический момент, – отметил глава Совета директоров футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Фетисов. – Здорово, что "Крылья Советов" стали одним из первых клубов, школе которого присвоен такой статус. Мы делаем ставку на самарских воспитанников, и система работы Академии должна дать мощный импульс для воспитания юных футболистов. Академия станет главным центром детско-юношеского футбола Самарской области и будет развиваться во всех направлениях своей работы. Подчеркну, что у нас уже есть успехи в развитии молодежного футбола – в этом году команды Центра подготовки футболистов "Крыльев Советов" 2002 и 2006 г.р. стали Чемпионами МФС "Приволжье", а команды "КС-ЦПФ" – 2003 и 2005 г.р. – призёрами этих соревнований. Молодёжная команда "Крыльев Советов" – самая результативная команда первенства, ребята идут в нескольких очках от второго места. Мы продолжим двигаться в этом направлении – в ближайшее время ждем получения статуса Академии Академией футбола им. Ю.Коноплёва, передает пресс-служба ФК "КС".
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