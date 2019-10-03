Дети из подшефной команды "Крылья Мечты" посетят матч "Крылья Советов" – "Зенит"

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Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров и заслуженный ветеран нашей команды Валерьян Панфилов обратились к ребятам с приветственным словом и вручили им подарки от "Крыльев", а также билеты на матч 14-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" – "Зенит", который состоится 27 октября на "Самара Арене". После общения и фотографий с Сергеем Рыжиковым и Валерьяном Панфиловым ребята поиграли в футбол на поле клубной базы.– Мы знаем, что в эти дни по всему миру отмечается день ДЦП. Очень важно оказывать таким особенным ребятам поддержку и помогать им в адаптации. "Крылья Мечты" – подшефная команда клуба, также у нас успешно реализуется проект "Добрые Крылья", в рамках которого мы проводим массу социальных активностей, а самыми частыми участниками этих мероприятий являются ребята из "Крыльев Мечты". Рады подарить ребятам радость в этот знаковый день. Теперь увидимся на матче с "Зенитом". Ждем от ребят горячей поддержки – как и на каждом матче, – подчеркнул генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров.– Я регулярно слежу за успехами ребят из "Крыльев Мечты", – отметил заслуженный ветеран "Крыльев Советов", мастер спорта СССР Валерьян Панфилов. – Скажу честно: просто преклоняюсь перед их упорством, трудолюбием и любовью к футболу. Ребята занимаются спортом, несмотря на ограниченные возможности здоровья, и борются со своим недугом. Здорово, что футбол не только помогает им развиваться, но еще и объединяет – знаю, что воспитанники "Крыльев Мечты" дружат и поддерживают друг друга. Всегда рады видеть их на клубной базе и, конечно, на "Самара Арене", передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"