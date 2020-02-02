Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов"

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Сегодня "Крылья Советов" заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Свою футбольную карьеру Денис начинал на родине в клубе "Целе". Также выступал за команды из Греции и Польши, а российским любителям футбола Попович известен по выступлениям за "Оренбург". Летом 2019-го Денис перешел в швейцарский "Цюрих".Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года. За нашу команду Денис будет выступать под номером 11.Таким образом Денис Попович стал вторым новичком "Крыльев" в этом году.– Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС