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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов"

2 февраля 2020 13:38
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Сегодня "Крылья Советов" заключили контракт со словенским полузащитником Денисом Поповичем. Свою футбольную карьеру Денис начинал на родине в клубе "Целе". Также выступал за команды из Греции и Польши, а российским любителям футбола Попович известен по выступлениям за "Оренбург". Летом 2019-го Денис перешел в швейцарский "Цюрих".

Соглашение "Крыльев" с Поповичем рассчитано на 2,5 года. За нашу команду Денис будет выступать под номером 11.

Таким образом Денис Попович стал вторым новичком "Крыльев" в этом году.

– Денис Попович привлек наше внимание, когда был игроком "Оренбурга". Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский Чемпионат, это тоже очень важно, – отметил генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Виталий Шашков, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:   пресс-служба ФК "КС

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