День физкультурника в Самаре посетило 15 тысяч человек

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В субботу на второй очереди набережной Волги состоялся всероссийский День физкультурника. Для гостей спортивного праздника были подготовлены различные интерактивные и спортивные площадки, концертная программа. Всего День физкультурника – 2019 в Самаре посетило 15 тысяч человек – это рекордный показатель посещаемости мероприятия.В этом году День физкультурника в Самаре было решено проводить в новом формате – основная программа была запланирована на вечернее время. Утром на набережной стартовали соревнования по акватлону и баскетболу, а в 17:00 были организованы 30 интерактивных и спортивных площадок. Жители могли попробовать себя в различных видах спорта, тестировании ГТО, поучаствовать в мастер – классах, посмотреть на показательные выступления юных спортсменов, пройти медицинское обследование и получить консультации специалистов по здоровому образу жизни. Среди участников спортивного квеста, в котором нужно было пройти определенный перечень спортивных испытаний, были разыграны абонементы в фитнес – клуб.На главной сцене наградили заслуженных работников отрасли спорта, выступали творческие коллективы. Концертную программу завершила группы Comedoz. Более 700 любителей бега стартовали во втором ночном забеге. Всего День физкультурника – 2019 в Самаре посетило 15 тысяч человек – это рекордная посещаемость мероприятия. В прежние годы на нем присутствовало около 8 тысяч жителей города, сообщает пресс-служба облправительства.«Во-первых, это значит, что решение о смене формата Дня физкультурника, продиктованное стремление сделать его удобнее и привлекательнее для горожан, было правильным. Во-вторых, говорит о том, что интерес к спорту и занятиям физической культурой в регионе растет. Конечно, цифры – не главное. Главное – удалось сделать хороший и интересный праздник спорта для людей, показать его многообразие, заинтересовать занятиями спортом детей и молодежь», - считает министр спорта Самарской области