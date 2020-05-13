Давид Голетиани сыграл в финале Киберлиги РПЛ
13 мая 2020 15:32
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– Чтобы представлять "Крылья" в этом турнире, мне нужно было пройти отборочный этап. Я это сделал – из 10 матчей выиграл 9. В прошлом году я также представлял "Крылья" после победы на отборочном этапе. Перед турниром и во время него я много тренировался – было запредельное желание достойно представить "Крылья" в КиберЛиге. И тренировки не прошли даром.
Уровень турнира в этом году был очень высоким. Много классных соперников, ребята действительно одни из лучших киберспортсменов в России. На пути к финалу я провел немало матчей, в ¼ обыграл "Рубин", а в полуфинале – "Сочи". Финал выдался непростым – Игорь Еремеев (ЦСКА) в прошлом году уже выигрывал КиберЛигу. Матчи были упорными, но по итогу он оказался сильнее. Финал показывали в прямом эфире телеканала МАТЧ ТВ – это придавало дополнительную мотивацию показать свои лучшие качества. Я это сделал, несмотря на поражение. Само попадание в финал – большое достижение!
Хочу сказать большое спасибо болельщикам "Крыльев", которые поддерживали меня на протяжении всего турнира. Ваши слова давали мне дополнительную мотивацию! Сам я болею за "Крылья" с 2008 года. Хочу, чтобы в киберспорте "Крылья" воспринимали как сильного соперника. Выступлением в этом году этого удалось добиться, теперь нужно продолжить держать планку в дальнейшем, передает пресс-служба ФК "КС".
Фото: пресс-служба ФК "КС"
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