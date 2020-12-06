Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской

Я нашел ошибку
Главные новости:
Вторая супруга режиссёра рассказала о его завещании и отношениях со старшими детьми.
Вдова Олега Табакова призналась, что он не оставил наследства своей первой семье
Ближе к лету с инфекцией уже соприкоснётся приличная часть жителей страны.
Главврач Филатовской больницы спрогнозировал окончание пандемии коронавируса в России
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о необходимости обязательного соблюдения правил безопасного передвижения.
Ночью и днем 7 декабря местами по Самарской области ожидается туман
Коэффициент летальности в области - 1,88, в стране - 1,75.
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
И стал (уже во второй раз) обладателем спецприза от генерального партнера лиги Почты России.
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил самый быстрый гол 26-го тура
На кадастровый учет планируется поставить более 300 придомовых территорий.
За первый этап передачи дворов в собственность жильцов власти Самары заплатят 748 тысяч рублей
В результате аварии погибли три человека, еще двух несовершеннолетних госпитализировали с тяжелыми травмами.
Уголовное дело возбудили после гибели подростков в ДТП с лошадьми в Башкирии
Во время инцидента мужчина находился не при исполнении, в отношении него возбудили уголовное дело.
В Москве полицейский ранил из травматического оружия девочку
Самара  -13 °C, Тольятти  -12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
-0.95
EUR 90.26
-0.93
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Помогать - это по-самарски: в ГБУЗСО №10 переданы 7 000 масок и 250 л дезсредства «Анолит»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской

6 декабря 2020 10:39
231
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «РБ-Спорт» жестко раскритиковал систему «осень-весна», по которой российский профессиональный футбол играет с переходного сезона 2011/12. Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ.

«Думаю, проблема глобальная этого идиотского календаря, из-за которого чемпионат идет через задницу. Играем 20 туров, потом 4 месяца отдыхаем, доигрываем 10 туров, потом через месяц начинаем новый чемпионат. Тогда это принималось под фантазии о том, что мы выходим из группы, у нас чемпионат на ходу, а по весне ничего не можем пройти.

Не знаю, зачем это пытались пропихнуть, особенно от ЦСКА это шло. У нас после группы в любом случае шансов почти нет против любого соперника — только если дурачка в гостях запихнуть, а дома на 0:0. Кого вы там собираетесь весной обыгрывать, «Барселону», «Манчестер Сити»?

Там обыгрывать в принципе некого и переворачивать с ног на голову под эти фантазии весь чемпионат — глупость. Эта схема вторую лигу почти похоронила. Видимо, эти головы думали, что страна заканчивается где-то в Казани, да и про нее забыли — там уже «минус 21″. Дохнет вторая лига, начинает затухать первая. Откуда тогда выходить молодым талантам? Там футбол умирает, там в тулупах надо играть по тем срокам, которые выстроили эти умники», — сказал Червиченко в интервью «РБ-Спорт».

Фото: Pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
3642
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018.ЧМ-2018
3077
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира.ЧМ-2018
2989
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9807
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
10284
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
10086
Весь список
Спорт в регионе
6 декабря 2020  15:48
И стал (уже во второй раз) обладателем спецприза от генерального партнера лиги Почты России.
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил самый быстрый гол 26-го тура
И стал (уже во второй раз) обладателем спецприза от генерального партнера лиги Почты России. Спорт в регионе
102
6 декабря 2020  12:07
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
176
6 декабря 2020  11:49
Волейбольный клуб «Нова» переиграл «Академию-Казань»
Волейбольный клуб «Нова» переиграл «Академию-Казань»
Сегодня, 6 декабря, «Нова» сыграет с клубом «Грозный». Спорт в регионе
257
Весь список
Спортивные достижения
17 ноября 2020  16:54
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта.
Договорные матчи сегодня
Договорные матчи, увы, сегодня являются частью нашей действительности. Они появляются в самых разных соревнованиях, практически в любых видах спорта. Спортивные достижения
1005
8 ноября 2020  08:30
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
В Армении и в Азербайджане отменили матчи
Европейская футбольная ассоциация запретила проводить футбольные матчи национальных сборных, а также клубов на территории Азербайджана и Армении. Спортивные достижения
667
29 июня 2020  09:57
Как заработать на спорте
Как заработать на спорте
 Каждый человек в своем детстве любил играть в спортивные игры. В нашей стране самым популярным видом спорта был футбол.Спортивные достижения
4403
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1159
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1079
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1220
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
786
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1038
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2288
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2673
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3450
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3716
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3763
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5371
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7996
Весь список
В центре внимания
Рост продолжается: в Самарской области выявили 271 новый случай коронавируса
6 декабря 2020  12:31 
Рост продолжается: в Самарской области выявили 271 новый случай коронавируса
За сутки умерли еще четверо больных. Здравоохранение
1510
Прозрачность финансирования, ставка на молодежь и обновления в Совете директоров.
5 декабря 2020  21:52 
Губернатор провел совещание по развитию «Крыльев Советов»
Прозрачность финансирования, ставка на молодежь и обновления в Совете директоров. Спорт в регионе
618
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
5 декабря 2020  13:42 
Названы районы в Самарской области, где найдены новые случаи коронавируса
Умерли еще семеро мужчин и женщина. Здравоохранение
1502
В период с 6 по 8 декабря местами по Самарской области сохранится аномально холодная погода
5 декабря 2020  10:19 
В период с 6 по 8 декабря в Самарской области сохранится аномально холодная погода
Объявлен оранжевый уровень опасности. Экология
547
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
4 декабря 2020  13:43 
Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил сельчан Самарской области за ударный труд
В этом году в регионе собрали рекордный урожай зерновых за тридцать лет.  Экономика региона
493
Весь список
Акценты
Прозрачность финансирования, ставка на молодежь и обновления в Совете директоров.
5 декабря 2020  21:52 
Губернатор провел совещание по развитию «Крыльев Советов»
Прозрачность финансирования, ставка на молодежь и обновления в Совете директоров. Спорт в регионе
610
В прокуратуре Самары организована горячая линия
4 декабря 2020  12:50 
В прокуратуре Самары организована горячая линия
Также можно обратиться в ведомство лично. Социум
410
НОЦ Самарской области получил международный статус
4 декабря 2020  10:49 
НОЦ Самарской области получил международный статус
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Образование
567
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
163
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
220
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
738
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
659
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
640
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
760
Весь список