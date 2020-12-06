Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «РБ-Спорт» жестко раскритиковал систему «осень-весна», по которой российский профессиональный футбол играет с переходного сезона 2011/12. Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ.

«Думаю, проблема глобальная этого идиотского календаря, из-за которого чемпионат идет через задницу. Играем 20 туров, потом 4 месяца отдыхаем, доигрываем 10 туров, потом через месяц начинаем новый чемпионат. Тогда это принималось под фантазии о том, что мы выходим из группы, у нас чемпионат на ходу, а по весне ничего не можем пройти.

Не знаю, зачем это пытались пропихнуть, особенно от ЦСКА это шло. У нас после группы в любом случае шансов почти нет против любого соперника — только если дурачка в гостях запихнуть, а дома на 0:0. Кого вы там собираетесь весной обыгрывать, «Барселону», «Манчестер Сити»?

Там обыгрывать в принципе некого и переворачивать с ног на голову под эти фантазии весь чемпионат — глупость. Эта схема вторую лигу почти похоронила. Видимо, эти головы думали, что страна заканчивается где-то в Казани, да и про нее забыли — там уже «минус 21″. Дохнет вторая лига, начинает затухать первая. Откуда тогда выходить молодым талантам? Там футбол умирает, там в тулупах надо играть по тем срокам, которые выстроили эти умники», — сказал Червиченко в интервью «РБ-Спорт».

Фото: Pixabay.com