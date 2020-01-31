Черчесов высказался о переходах Смолова, Соболева и Комличенко

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— Сразу три кандидата в сборную перешли в другие команды — это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с игроками. Мы уважаем их выбор, — приводит слова Станислава Саламовича пресс-служба РФС. — Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в РПЛ. Смолов же, наоборот, покинул наш чемпионат и решил попробовать свои силы в одной из сильнейших европейских лиг. Соболев впервые будет выступать за топ-клуб. Это тоже серьёзный вызов. Будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак".Отметим, что все три футболиста являются игроками сборной России. Летом они имеют шанс попасть на чемпионат Европы — 2020.Фото: ТАСС / Ковалев Пётр/life.ru