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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Черчесов высказался о переходах Смолова, Соболева и Комличенко

31 января 2020 18:09
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Главный тренер сборной России по футболу оценил трансферы своих подопечных.
Главный тренер сборной России по футболу оценил трансферы своих подопечных, передает life.ru.

— Сразу три кандидата в сборную перешли в другие команды — это Комличенко, Соболев и Смолов. Сразу скажу, что до переходов мы не общались с игроками. Мы уважаем их выбор, — приводит слова Станислава Саламовича пресс-служба РФС. — Уже после трансфера в "Динамо" со мной связался Комличенко, который очень хочет проявить себя в РПЛ. Смолов же, наоборот, покинул наш чемпионат и решил попробовать свои силы в одной из сильнейших европейских лиг. Соболев впервые будет выступать за топ-клуб. Это тоже серьёзный вызов. Будем анализировать их выступления за "Динамо", "Сельту" и "Спартак".

Отметим, что все три футболиста являются игроками сборной России. Летом они имеют шанс попасть на чемпионат Европы — 2020. 


Фото: ТАСС / Ковалев Пётр/life.ru
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Комментарии


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