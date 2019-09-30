Черчесов снова вызвал в сборную ноунеймов. А как же Чалов и Соболев?
30 сентября 2019 22:09
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В составе сборной России снова новые имена. Однако далеко не те, которые в национальной команде желает видеть общественность. У Черчесова всегда было своё видение ситуации, и если до чемпионата мира в нём можно было сомневаться, то после — вряд ли. Поэтому в его решениях остаётся только разбираться.
Кто такой Жемалетдинов и зачем он нужен?
Рифат Жемалетдинов находится в системе "Локомотива" с самого детства. Однако заиграть за родной клуб у него никак не получалось. После дебюта в 2016 году он не смог закрепиться в клубе и ушёл на два года в "Рубин". В конечном счёте футболист всё же вернулся в "Локо" и в прошлом году довольно стабильно выходил на замену.
По ходу текущего отрывка нынешнего сезона Жемалетдинов и вовсе стал основным игроком "Локомотива". Тут сработало два фактора: усердие и прогресс самого игрока и травмы сразу двух братьев Миранчуков. Теперь именно на плечи Рифата легло создание креатива в атаке, и молодой вингер успешно справляется с этой ношей.
В составе сборной он попытается сделать то же самое, что и в "Локо": заменить сразу двух Миранчуков. Тот факт, что ни Антон, ни Алексей не являются основными игроками у Черчесова, задачу Рифату облегчит: ему нужно просто показать себя тренерскому штабу и быть готовым помочь, если это понадобится. Если же внештатных ситуаций не случится, главное — вернуться здоровым обратно в "Локомотив", чтобы не расстраивать тренера очередной травмой.
"Рад за Рифата. Он начинал с нашей школы, тяжело проявлял себя, уходил из клуба. А сейчас для него это стимул, он к этому стремился и хорошо работал. Тренеры сборной его заметили. На данный момент он достоин национальной команды. Можно его поздравить", - главный тренер "Локо" Юрий Сёмин.
Чистяков — воспитанник школы "Зенита"
У Чистякова футбольный путь ещё сложнее, чем у Жемалетдинова. Хотя он тоже закончил академию топового российского клуба — "Зенита". Но вот заиграть за сине-бело-голубых Дмитрий так и не смог. После неудач в "Зените-2" он даже отправился попробовать свои силы в Армению, но это путешествие вышло недолгим.
Вернувшись закалённым в матчах с опытными игроками, но всё ещё не имея опыта игры в большой клубе, Чистяков нырнул в ФНЛ и выплыл оттуда в Премьер-лигу вместе с "Тамбовом". Перспективного игрока тут же перехватил "Ростов", и Валерий Карпин буквально за треть сезона сделал из него Сергея Игнашевича: лидера обороны с космическим процентом выигранных единоборств (больше 80%).
В итоге сейчас "Ростов" Чистякова идёт в турнирной таблице даже выше его родного "Зенита", а сам Дмитрий — одна из главных звёзд обороны команд РПЛ на этом этапе сезона. О вызове в сборную он давно мечтал, но в "Ростове" не думали, что это случится так скоро.
"Думал, что Чистякова вызовут в сборную позже. Но вдвойне приятно, что это случилось сейчас. Мяч он вообще не проигрывает, всегда борется. У него нет никакой звёздной болезни, парень очень серьёзный. Теперь у него вырастут крылья", - тренер "Ростова" Игорь Гамула.
В сборную Чистяков вызван вместо Нойштедтера, который даже в тонущем "Динамо" не может выиграть борьбу за место в составе. Задача всё та же, что и у Жемалетдинова: показать себя на тренировках, при случае — проявить на поле. В обозримом будущем Чистяков вполне может дорасти и до позиции основного игрока сборной. Вопрос в его собственном упорстве, а этого Дмитрию не занимать.
Так, а что с Чаловым и Соболевым?
Фёдор Чалов — лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ, Александр Соболев — один из лучших голеадоров этого. Однако ни тому, ни другому пока нет места в главной сборной страны. И если Чалова вызывают в молодёжную, то Соболев и вовсе пока довольствуется только игрой за "Крылья Советов".
Почему так происходит? Потому что Черчесов не видит для них места. Сейчас в обойме главного тренера сборной три нападающих: Артём Дзюба, Фёдор Смолов и Николай Комличенко. При этом форвард чешской "Млады" до сих пор не сыграл за национальную команду ни минуты, хотя вызывается уже не впервые. Смолов тоже пока перебивается случайными минутами, когда Дзюба устаёт.
Но ломать то, что работает, для Черчесова нет смысла. Сейчас Дзюба полностью оправдывает звание главного форварда страны: он на втором месте в списке бомбардиров отборочного турнира Евро-2020. Поэтому для других нападающих дороги пока закрыты. При этом, как показывает ситуация с Жемалетдиновым и Чистяковым: если игроки выбывают из обоймы из-за травмы или плохой игры, Черчесов всегда готов их заменить теми, кто достоин.
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