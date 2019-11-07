Черчесов объяснил, почему не был вызван форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев
7 ноября 2019 22:34
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— В списке два нападающих — без Соболева, которого приглашали в прошлый раз. Почему так? — вопрос тренеру.
— Смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда и выбор. Смолов травмирован, не играет. Чалов выступает за молодежную сборную. А Соболев после вызова не проявил себя должным образом. Играл не так, как мы ожидали.
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