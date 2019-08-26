Черчесов назвал состав сборной России по футболу на сентябрьские игры
26 августа 2019 21:59
58
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, всего в списке значится 26 футболистов.
Среди призванных под знамена оказался нападающий клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко, оформивший дубль в минувшее воскресенье в чемпионате Чехии.
Сборная России сыграет с шотландцами в Глазго 6 сентября, с командой Казахстана - 9 сентября в Калининграде. Подготовку в Новогорске команда начнет 1 сентября.
В турнирной таблице группы I отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года команда Черчесова занимает второе место, набрав 9 очков. Лидирует в группе команда Бельгии (12), на третьей строчке расположилась сборная Казахстана (6), на четвертой - Шотландии (6), на пятой - Кипра (3), на шестой - Сан-Марино (0).
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1363
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1162
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1446
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8334
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8779
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8492
Спорт в регионе
26 августа 2019 21:59
Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, всего в списке значится 26 футболистов. Спорт в регионе
58
26 августа 2019 14:16
В нем примут участие 6 команд, в том числе самарские «Крылья Советов». Вход на все матчи свободный. Спорт в регионе
206
26 августа 2019 14:01
Они получили золото и серебро. Спорт в регионе
192
26 августа 2019 13:12
22-летний форвард забил гол в матче со «Спартаком». Спорт в регионе
200
25 августа 2019 23:33
Для Александра Самедова "Спартак" – первый клуб в карьере, а "Крылья Советов" – клуб, в котором он завершил игровую карьеру. Спорт в регионе
314
25 августа 2019 22:11
Перед матчем "Крылья Советов" – "Спартак" состоялост чествование нападающего самарцев Александра Соболева. Спорт в регионе
337
25 августа 2019 22:03
На первой добавленной к основному времени минуте гости вырвали победу. Спорт в регионе
485
Видео
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
294
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
255
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
506
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1252
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
623
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
716
Фоторепортажи
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2053
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
335
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
630
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
438
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
598
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
954
Мероприятия