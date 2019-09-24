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Чемпионка мира Ласицкене уедет из России в случае отстранения РУСАДА

24 сентября 2019 21:07
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Спортсменка заявила, что готова тренироваться в другой стране, чтобы получить допуск к летней Олимпиаде 2020 года в Токио.
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала ситуацию с возможным лишением статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором заявила, что готова тренироваться в другой стране, чтобы получить допуск к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, передает РБК.

«Мы готовы к любому варианту. Если вновь отстранят РУСАДА, то мы уедем тренироваться за пределы России, чтобы быть доступными для международных допинг-офицеров. Я нахожусь в международном пуле тестирования IAAF, так что это может помочь», — написала Ласицкене.

Ласицкене отметила, что, если сборную России не допустят до Олимпиады в Токио, она не будет участвовать в коллективном иске к МОК, а обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) самостоятельно. В 2016 году спортсменка пропустила Игры в Рио после того, как CAS отклонил коллективный иск Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, не разрешив им принять участие в соревновании.

«Мы уже не те, что были перед Олимпиадой в Рио. Теперь мы будем до конца отстаивать свое право выступить на Олимпиаде. Ни в какие коллективные иски мы больше не подпишемся. Если потребуется пойти в CAS, я пойду и буду бороться там именно за себя. Пропускать вторую подряд Олимпиаду из-за каких-то непонятных людей, которые не могут честно выполнять свою работу, я не намерена», — написала Ласицкене.

На этой неделе Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запустило процедуру признания РУСАДА не соответствующим своему кодексу. Причиной этого решения стали подозрения в адрес российской стороны в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. WADA предоставила России три недели на то, чтобы объяснить, почему информация, переданная экспертам агентства в январе, отличается от той, что ранее предоставил информатор.

Передача данных московской лаборатории WADA была одним из условий восстановления статуса РУСАДА осенью прошлого года. В том случае, если российское агентство снова будет отстранено, сборную России могут не допустить до участия в Олимпиаде 2020 года в Токио, а также до других крупных международных спортивных соревнований.


Фото:  соцсети




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