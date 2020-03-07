Чемпионат мира по хоккею среди женщин в Канаде отменили из-за коронавируса
7 марта 2020 23:31
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"У нас были обсуждения с Федерацией хоккея Канады. Там должна была выступать сборная Японии, и мы решили, что слишком рискованно проводить этот турнир, поэтому приняли решение о его отмене. Мы обсуждали, можем ли мы провести его в следующем году, но пока конкретных решений нет", - сказал Фазель. Чемпионат мира следующего года должен пройти в Уфе, передает ТАСС.
Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий
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