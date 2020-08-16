Чемпионат России по велоспорту - шоссе в Самаре.
Групповая гонка 170 км
Медаль за первое место СЕРГЕЙ ШИЛОВ (Санкт-Петербург) - 4:08:53.
Медаль за второе место ИГОРЬ ФРОЛОВ (Московская область) - 4:08:53.
Медаль за третье место НИКИТА МАРТЫНОВ (Московская область) - 4:10:32.
4 место - ДМИТРИЙ ПУЗАНОВ (Самарская область)
Сергей Шилов, чемпион России по велоспорту - шоссе 2020 года
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- Спасибо Самаре за организацию чемпионата - всё было отлично! Трасса сегодня непростая - подъемы, спуски, плюс дождь. Очень рад победе!
Вячеслав Екимов, президент федерации велоспорта России
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- Еще раз выражаю благодарность Самарской области, руководству региона, минспорту, областной федерации велоспорта, всем организаторам за этот чемпионат! Объективно скажу: 10 баллов из 10, передает пресс-служба минспорта СО.
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