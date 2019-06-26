Брейк-данс, скейтбординг и сёрфинг включены в Олимпиаду-2024

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— Эти четыре вида спорта полностью соответствуют нашей программе развития олимпийского движения, — заявил по итогам заседания президент МОК Томас Бах. — Они более гендерно-сбалансированы, более городские и позволяют нам держать связь с молодым поколением.К слову, брейк-данс уже дебютировал в качестве олимпийского вида спорта на Юношеских играх 2018 года, которые прошли в Буэнос-Айресе. Первым в истории чемпионом в этой дисциплине стал россиянин Сергей Чернышев. А на Олимпийских играх в Париже 16 мужчин и 16 женщин разыграют в этой дисциплине два комплекта наград.По четыре комплекта медалей будет разыграно в скалолазании и скейтбординге. И ещё два соревнования пройдут по сёрфингу — на короткой доске для мужчин и женщин.Парижская Олимпиада 2024 года не станет дебютом для трёх последних дисциплин. За свои первые олимпийские медали сёрферы, скейтеры и скалолазы поборются на Играх 2020 года в Токио.