Божович готов позвать Мамаева и Кокорина в «Крылья Советов»
15 сентября 2019 16:27
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"Взял бы его (Александр Кокорина. — News.ru) в «Крылья», будь у меня возможность? Я бы взял и Кокорина, и Мамаева", — цитирует наставника Sportbox.
С похожим предложением выступил и руководитель «Урала» Григорий Иванов. Он пойдёт на это, если скандально известные игроки согласятся на низкие зарплаты.
Ранее News.ru сообщал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу. По его словам, случившееся послужит уроком для всех звёзд и всего общества.
Фото: pixabay
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