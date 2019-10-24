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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Божович: решение КДК РФС справедливо

24 октября 2019 09:53
117
КДК РФС в среду дисквалифицировал Анюкова на два матча чемпионата России, Божовича на пять матчей (два из них условно), Федотов пропустит одну игру.
Дисквалифицированный на пять матчей (два из них условно) чемпионата России главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович заявил РИА Новости, что решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) справедливо.

Воскресная игра 13-го тура РПЛ в Оренбурге завершилась победой гостей со счетом 1:0. В компенсированное время после спорного эпизода в штрафной площади самарцев на бровке произошла потасовка с участием игроков и тренеров команд, по итогам которой красные карточки получил Божович, защитник самарцев Александр Анюков и главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов.

КДК РФС в среду дисквалифицировал Анюкова на два матча чемпионата России, Божовича на пять матчей (два из них условно), Федотов пропустит одну игру. Также Божович оштрафован на 100 тысяч рублей.

"Всё (решение КДК) по делу, это моя вина, я неправильно себя повел. Теперь буду думать, прежде чем что-то сделать. Вина лежит на мне, я еще раз хочу извиниться за то, что произошло. Благодарен судьям, тренеру "Оренбурга" и КДК, что они приняли мои извинения. Вы знаете, что меня могли наказать еще более строго", - сказал Божович по телефону. 
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