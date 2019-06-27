Божович: «Лимит на легионеров в РПЛ вообще надо отменить»
27 июня 2019 22:42
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«Решение принимали люди, которые больше меня понимают специфику русского футбола. Думаю, они поступили правильно. Но все равно все зависит от денег: если будут приезжать хорошие иностранцы, это пойдет на пользу и качеству лиги, и качеству отдельных русских игроков, у которых рядом будут сильные партнеры.
Мое мнение: лимит вообще надо отменить. Возможно, сегодняшнее решение — это некий переход к полной отмене ограничений. Что лучше, «8+17» или «10+15», сказать не берусь. Все покажет практика», — сказал тренер в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым.
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