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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Божович: «Лимит на легионеров в РПЛ вообще надо отменить»

27 июня 2019 22:42
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал изменение лимита на легионеров.
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал изменение лимита на легионеров.

«Решение принимали люди, которые больше меня понимают специфику русского футбола. Думаю, они поступили правильно. Но все равно все зависит от денег: если будут приезжать хорошие иностранцы, это пойдет на пользу и качеству лиги, и качеству отдельных русских игроков, у которых рядом будут сильные партнеры.

Мое мнение: лимит вообще надо отменить. Возможно, сегодняшнее решение — это некий переход к полной отмене ограничений. Что лучше, «8+17» или «10+15», сказать не берусь. Все покажет практика», — сказал тренер в беседе с корреспондентом Sport24 Артемом Калининым. 
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