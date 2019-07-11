Большое интервью Александра Фетисова о «Крыльях Советов»
11 июля 2019 17:11
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О комплектовании команды, задачах на новый сезон, кадровых перестановках в клубе, молодежном футболе, завершении игровой карьеры Сергея Корниленко и многом другом - в этом видео: http://youtu.be/gsEHX7wcTSM, передает пресс-служба ФК "КС".
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