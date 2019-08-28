Болельщиков турнира SamaraOpen ждет шоу летающих баскетболистов и батл по броскам сверху

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В 12:00 начнется яркая церемония открытия, где можно будет увидеть ролик о становлении баскетбола в Самарской области, шоу барабанщиц, выступление артистов, аниматоров, ходулистов и джамперов.Большой зрительский интерес вызовет шоу летающих баскетболистов: эффектная смесь прыжков на батуте, акробатики и бросков в баскетбольное кольцо. Не менее красочным станет Slamdunkcontest, или конкурс по броскам сверху: игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.Этот элемент считается одним их самых зрелищных в современном баскетболе. Такой конкурс начал проводиться в США в 1976 году, и быстро завоевал популярность у болельщиков всего мира. Slamdunkcontest ежегодно проводится в НБА. Существует масса различных вариаций броска, все зависит от мастерства и техники спортсмена. Выступление оценивает специальное профессиональное жюри.Для тех, кто не владеет серьезными навыками профессионального баскетбола, будет зона «Баскет-ГТО». Выполняя несложные спортивные задания, можно заработать баллы и позже обменять их на сувениры. Также будут организованы детские игровые площадки. На протяжении всего турнира болельщиков ждет выступление диджеев. В 17:00 – концерт популярной группы «Хлеб».Во время турнира все желающие смогут сфотографироваться с почетными гостями соревнований, среди которых олимпийские чемпионы, ветераны самарского баскетбола, игроки баскетбольного клуба «Самара», передает пресс-служба облправительства.