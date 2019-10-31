Болельщиков на матче молодежек "Крыльев" и "Рубина" угостят горячим чаем

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Молодежная команда "Крыльев Советов" готовится к игре с резервистами "Рубина". В рамках 15-го тура молодежного Первенства России самарцы примут гостей из Казани на основном поле стадиона "Металлург" в воскресенье, 3 ноября. Начало игры в 13:00.Ко встрече с "Рубином" готовятся все здоровые игроки молодежки "Крыльев". Из-за перебора желтых карточек игру пропустят сразу трое футболистов – защитник Александр Нестеров, а также полузащитники Геннадий Киселев и Данила Смирнов.Всех болельщиков, которые придут на этот матч, организаторы угостят бесплатным горячим чаем. Получить его можно будет у волонтеров в точке питания при входе на стадион со стороны Западной трибуны.Перед игрой с молодежкой "Рубина" подопечные Владимира Кухлевского делят 3-4 места с московским ЦСКА. В активе "Крыльев" 26 набранных очков и серия из трех побед подряд. Казанцы занимают 12 место в турнирной таблице с 17 набранными очками, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС