Болельщик "Крыльев" стал обладателем LADA VESTA от САМАРА-АВТО

120

На матче 15-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Рубин" болельщики самарской команды приняли участие в розыгрыше, главным призом которого был автомобиль LADA VESTA. Рекордсмен клуба по количеству матчей, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов в перерыве игры достал из лототрона счастливый номер. Обладателем автомобиля стал давний болельщик "Крыльев Советов" Михаил Рыбин. Сегодня директор ООО "САМАРА-АВТО" Александр Михайлов вручил Михаилу ключи от автомобиля LADA VESTA.– Я очень рад и счастлив тому, что победил в розыгрыше. Если честно, надеялся на выигрыш – иначе зачем участвовать? Хочу призвать всех болельщиков ходить на стадион, болеть за "Крылья Советов" и верить в удачу. Мы давно болеем за "Крылья" и ходим на стадион семьей – с женой и дочерью. Все родственники и друзья рады за меня, поздравляли с выигрышем. А автомобиль LADA VESTA я отдам своей дочери, – отметил Михаил Рыбин.– От лица компании "САМАРА-АВТО" хотел бы поздравить счастливого обладателя розыгрыша, который мы организовали совместно с нашим новым партнером, футбольным клубом "Крылья Советов". Рад вручить болельщику ключи от надежного и качественного автомобиля LADA VESTA. Для нашей группы компаний "САМАРА-АВТО" это первый опыт сотрудничества с "Крыльями Советов". Уверен, что сотрудничество будет плодотворным, длительным и взаимовыгодным. В этом сезоне мы проведем ряд акций и мероприятий в рамках этой совместной работы. Также хочу пригласить всех к участию в розыгрыше одного из 3-х LADA XRAY Cross с автоматической трансмиссией, а также более 9 000 других призов! Не упустите возможность стать счастливым обладателем Регистрируйтесь и выигрывайте! Подробности в дилерском центре Южное шоссе, 10 А, – подчеркнул директор ООО "САМАРА-АВТО" Александр Михайлов, передает пресс-служба ФК "КС".Фото: пресс-служба ФК "КС"