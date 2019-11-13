Более тысячи спортсменов приняли участие в чемпионате СО по плаванию в бассейне ЦСКА/Самара

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За четыре соревновательных дня медали разыграли 1050 пловцов (334 девушек и 716 юношей) из спортивных школ и клубов Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Отрадного, Чапаевска и других городов Самарской области, Саратовской области, Татарстана, Башкирии.Спортсмены преодолевали дистанции в 50, 100 и 200 метров брассом, на спине, баттерфляем, кролем, вольным стилем и комплексным плаванием.Лидерами турнира по количеству первых мест стали тольяттинцы, на их счету 18 побед. Пловцы из Автограда лидировали в таких дисциплинах как, комплексное плавание (200 м), баттерфляй, брасс, вольный стиль и на спине (100 м), а также брасс, вольный стиль и на спине (50 м). А вот призеров, то есть занявших вторые и третьи места, наибольшее количество среди самарских спортсменов – 26 победителей. Хорошие результаты у представителей Республики Башкортостан из Уфы.Также среди победителей и призеров девочки и мальчики из спортивных школ Новокуйбышевска, Сызрани, Октябрьска, Ульяновска, Отрадного, Лениногорска, Чапаевска, Альметьевска, Балаково, п. Октябрьский. Участники показали отличные результаты, многие выполнили спортивные разряды. Так разряд кандидата в мастера спорта выполнили Виктория Митюгина (2007 г.р.) из Ульяновска и Федор Есин (2005 г.р.) из Тольятти.Как рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара тренер спортивной команды по военно-прикладным и олимпийским видам спорта самарского филиала ЦСКА, президент Федерации плавания Самарской области, Заслуженный мастер спорта России Ольга Ольховская, чемпионат Самарской области ежегодно является завершающим стартом сезона, своеобразным мониторингом уровня подготовки юных пловцов.- За 15 лет своего существования чемпионат Самарской области вышел на колоссальный уровень. Количество участников возросло в 10 раз. Турнир очень популярен в регионе и за его пределами. Соревнования внесены в областной календарь спортивных мероприятий. А 50-метровый бассейн самарского филиала ЦСКА является лучшим в регионе и очень любим пловцами всех возрастов, - отметила Ольга Ольховская, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара