Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он погиб в ДТП с грузовиком в Волжском районе.
Трагически погиб заместитель гендиректора «РКЦ «Прогресс» по производству Вадим Небога Вадим
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
Задержан начальник ростовского главка ФСИН и его заместители
В Самаре ищут подрядчика.
Проектную документацию строительства бассейн в Куйбышевском районе Самары разработают в течение полугода
Посвященная сохранению архитектурного наследия Самарской области.
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
Принять участие могут студенты ВУЗов и СУЗов Самарской области не старше 25 лет
В Самарской области стартует «Школа студенческой весны «Art-Волга»
Для гостей спецназовцы организовали обширную и интересную программу.
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
Проверили недавно отремонтированную крышу в городе Новокуйбышевске.
В СО впервые использовали беспилотный летательный аппарат при проведении инспекторской проверки ГЖИ
На два дня Самара станет центром притяжения участников национального форума.
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
сегодня  Среда, 13 ноября, 20:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +4 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 13/11:
USD 63.85
-0.06
EUR 70.42
-0.06
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Более тысячи спортсменов приняли участие в чемпионате СО по плаванию в бассейне ЦСКА/Самара

13 ноября 2019 17:03
101
Лидерами турнира по количеству первых мест стали тольяттинцы, на их счету 18 побед.
В закрытом бассейне спорткомплекса «Плавательный» самарского филиала ЦСКА завершился чемпионат Самарской области по плаванию среди юношей и девушек 9-10 лет, 11-12 лет и юношей 13-14 лет.

За четыре соревновательных дня медали разыграли 1050 пловцов (334 девушек и 716 юношей) из спортивных школ и клубов Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска, Нефтегорска, Отрадного, Чапаевска и других городов Самарской области, Саратовской области, Татарстана, Башкирии.

Спортсмены преодолевали дистанции в 50, 100 и 200 метров брассом, на спине, баттерфляем, кролем, вольным стилем и комплексным плаванием.

Лидерами турнира по количеству первых мест стали тольяттинцы, на их счету 18 побед. Пловцы из Автограда лидировали в таких дисциплинах как, комплексное плавание (200 м), баттерфляй, брасс, вольный стиль и на спине (100 м), а также брасс, вольный стиль и на спине (50 м). А вот призеров, то есть занявших вторые и третьи места, наибольшее количество среди самарских спортсменов – 26 победителей. Хорошие результаты у представителей Республики Башкортостан из Уфы.

Также среди победителей и призеров девочки и мальчики из спортивных школ Новокуйбышевска, Сызрани, Октябрьска, Ульяновска, Отрадного, Лениногорска, Чапаевска, Альметьевска, Балаково, п. Октябрьский. Участники показали отличные результаты, многие выполнили спортивные разряды. Так разряд кандидата в мастера спорта выполнили Виктория Митюгина (2007 г.р.) из Ульяновска и Федор Есин (2005 г.р.) из Тольятти.

Как рассказала пресс-центру ЦСКА/Самара тренер спортивной команды по военно-прикладным и олимпийским видам спорта самарского филиала ЦСКА, президент Федерации плавания Самарской области, Заслуженный мастер спорта России Ольга Ольховская, чемпионат Самарской области ежегодно является завершающим стартом сезона, своеобразным мониторингом уровня подготовки юных пловцов.

- За 15 лет своего существования чемпионат Самарской области вышел на колоссальный уровень. Количество участников возросло в 10 раз. Турнир очень популярен в регионе и за его пределами. Соревнования внесены в областной календарь спортивных мероприятий. А 50-метровый бассейн самарского филиала ЦСКА является лучшим в регионе и очень любим пловцами всех возрастов, - отметила Ольга Ольховская, передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 



Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
1640
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1404
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
1676
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8661
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9069
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8798
Весь список
Спорт в регионе
13 ноября 2019  17:03
Лидерами турнира по количеству первых мест стали тольяттинцы, на их счету 18 побед.
Более тысячи спортсменов приняли участие в чемпионате СО по плаванию в бассейне ЦСКА/Самара
Лидерами турнира по количеству первых мест стали тольяттинцы, на их счету 18 побед.  Спорт в регионе
101
13 ноября 2019  13:22
Тольяттинка Анна Чернышева - чемпионка России по каратэ!
Тольяттинка Анна Чернышева - чемпионка России по каратэ!
Она завоевала золото и бронзу. Спорт в регионе
147
12 ноября 2019  21:48
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.
Тольяттинский футбольный клуб претендует на выход в более высокую лигу, ФНЛ, при гораздо меньшем бюджете, чем у соперников
Сэкономить клубу удалось и за счет сотрудничества с местными игроками.  Спорт в регионе
831
12 ноября 2019  17:11
Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.
В Самару приедут 6 Олимпийских чемпионов и 3 победителя чемпионатов мира по боксу
Все эти спортсмены входят в Совет чемпионов федерации бокса России.  Спорт в регионе
350
12 ноября 2019  16:12
В нем принимали участие 1 400 спортсменов из 54 стран мира.
Самарская спортсменка выиграла чемпионат мира по пара - армрестлингу
 В нем принимали участие 1 400 спортсменов из 54 стран мира.   Спорт в регионе
317
12 ноября 2019  15:54
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, в котором принимали участие более 800 спортсменов из 66 регионов
Самарские пловцы завоевали 4 медали чемпионата России
В Казани завершился чемпионат России по плаванию, в котором принимали участие более 800 спортсменов из 66 регионов  Спорт в регионе
346
12 ноября 2019  12:53
В ТЦ "Аврора" в Самаре состоится турнир по любительскому боксу
В ТЦ "Аврора" в Самаре состоится турнир по любительскому боксу
На ринг выйдут непрофессиональные спортсмены. Спорт в регионе
219
Весь список


Видео
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
154
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
491
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
630
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
457
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
334
28 октября 2019  09:53
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76.
В стране
414
Весь список

Фоторепортажи
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
425
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1457
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2055
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1406
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1701
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1877
Весь список

Мероприятия
В Самаре состоится выставочно-презентационная программа «Второе дыхание города»
В отделе специального назначения «Мангуст» УФСИН СО прошел день открытых дверей
В Самаре пройдут Дни азербайджанской культуры «Волга-Каспий: незримый мост мира»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные