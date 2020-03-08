Более 800 лыжников приняли участие в 79-х соревнованиях на призы газеты «Волжская коммуна»
8 марта 2020 19:16
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Да и в России подобные гонки можно пересчитать по пальцам одной руки. Это, в частности, отметил в интервью корреспонденту "ВК" почетный гость соревнований, один из самых уважаемых представителей лыжного спорта в регионе — первый мастер спорта СССР в Куйбышевской (Самарской) области по лыжным гонкам, заслуженный тренер страны по этому виду спорту и бывший государственный тренер страны Владимир Медведев. "Здорово, что редакция газеты поддерживает и сохраняет прекрасную традицию проведения лыжной гонки на призы "Волжской коммуны". Мы, конечно, можем с ностальгией вспоминать, как на старт вашей гонки выходило по 15 тысяч лыжников. Но прекрасно понимаем, что времена изменились. И здорово, что по сравнению с прошлым годом число участников выросло почти на 100 человек за счет и молодых спортсменов, и ветеранов, и любителей лыжного спорта".
Сегодня на старт дистанций 3 км, 5 км и 15 км вышли 226 лыжников — от юниоров 19-20 лет до самых опытных участников — 75 лет и старше. Самой опытной лыжницей по традиции оказалась самарчанка 1938 года рождения Зинаида Рожнова, которая хоть и финишировала второй, немного заплутав по дистанции, была очень довольна. "Отличная погода, лыжня в хорошем состоянии, я успешно финишировала. И очень довольна, как сложилась эта гонка на призы моей любимой газеты, в которой я участвую уже несколько десятков лет", — рассказала она.
Ради участия в гонке на призы "ВК" Мария Ракитина приехала из города Бузулук Оренбургской области. И, как оказалось, не зря: лыжница заняла первое место на дистанции 3000 метров в возрастной категории 70-74. "Я приезжаю на вашу гонку уже лет десять. Очень нравится четкая организация соревнований, высокого качества лыжня и сама атмосфера на гонке — домашняя, уютная, в которой все друг друга поддерживают. Я у себя дома тренируюсь три раза в неделю, участвуют во всех соревнованиях, которые проходят в Оренбургской области. Но и приехать на гонку на призы такого авторитетного издания — это для меня обязательно", — отметила Ракитина.
Среди тех, кто сегодня первым пересек линию финиша, были сильнейшие лыжники области разных лет — Елена Никитина, Ирина Бережная, Александр Александров, Владислав Кутырев, Владимир Сорокин, Замзамья Абушаева и другие. Победители и призеры гонки во всех возрастных категориях получили медали, дипломы, призы и подарки от редакции газеты "Волжская коммуна" и наших партнеров — спортивного гипермаркета "Декатлон Самара" и самарского филиала "Нестле Россия" (Кондитерское объединение "Россия").
Фото: vkonline.ru
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