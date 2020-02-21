Более 2500 детей за год посетили самарский центр спортивного тестирования
21 февраля 2020 16:08
102
Проект стартовал в феврале 2019 года. Благодаря инициативе и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион вошел в число 8 пилотных субъектов РФ, став единственным в Приволжском федеральном округе, где появился центр спортивного тестирования.
«Проект очень важен. Как известно, не бывает неталантливых детей – все дети талантливы. Но часто человек себя в дальнейшем не может реализовать, потому что изначально выбрал не тот вид деятельности или вид спорта. Здесь специалисты на основе научных методик помогают ребятам выбрать тот вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов», - отмечал Дмитрий Азаров после открытия центра в Самаре.
В центре любой ребенок может бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 130 показателей (скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое). Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку.
За год работы центра тестирование прошли 2800 детей Самарской области. Тестирование проводилось не только в Самаре, но и в других городах, районах региона - Тольятти. Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинель-Черкассах.
«Интерес к работе нашего центра колоссальный. Иногда бывает, на месяц вперед нет свободных мест. У нас проводятся как индивидуальное тестирование, так и на основе заявок спортивных организаций. Обращаются из других регионов, со всего ПФО, даже из стран ближнего зарубежья. Конечно, приоритет – самарские дети. Запись на тестирование бесплатное через сайт проекта АНО «Стань чемпионом», - рассказала региональный администратор проекта Ирина Петрова.
С января 2020 года в центре проводится ДНК – тестирование для выявления генетической предрасположенности развития организма (пробу отправляют для анализа специалистам НГУ им.Лесгафта, г.Санкт-Петербург) Его проходят ведущие молодые профессиональные спортсмены, воспитанники СШОР.
«Работа центра позволяет привлечь в спорт больше детей, а также повысить качество подготовки спортивного резерва. Это одни из задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ В.Путиным, - отмечает заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, - Если ребенок будет заниматься тем видом спорта, где у него есть задатки, то появятся успехи, он будет тренироваться с удовольствием. А профессиональные спортсмены и их тренеры могут получить информацию, как лучше вести подготовку, тренировочный процесс, что улучшить для достижения нужного результата», передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
1968
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
1763
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
2038
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
9047
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
9363
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
9218
Спорт в регионе
21 февраля 2020 16:08
В Самаре подвели итоги первого года работы центра спортивного тестирования. Спорт в регионе
102
21 февраля 2020 12:47
В конце прошлого года в школе было постелено новое футбольное поле. Спорт в регионе
149
20 февраля 2020 22:22
Благодаря Дмитрию Азаров у оказана дополнительная поддержка тольяттинской футбольной школе. Спорт в регионе
342
20 февраля 2020 13:19
Об этом сообщает Минспорта Самарской области. Спорт в регионе
606
20 февраля 2020 11:36
На поле установили систему досветки газона. Спорт в регионе
215
20 февраля 2020 11:11
"Крылья Советов" продолжают подготовку к весенним играм чемпионата. Спорт в регионе
257
20 февраля 2020 09:19
Следующий матч команда проведет 22 февраля в Москве против «Руны-Баскет». Спорт в регионе
220
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
369
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
797
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2721
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1138
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2238
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1697
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
194
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
489
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
558
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1282
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1789
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1812
Мероприятия