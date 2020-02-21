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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Более 2500 детей за год посетили самарский центр спортивного тестирования

21 февраля 2020 16:08
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В Самаре подвели итоги первого года работы центра спортивного тестирования.
В Самаре подвели итоги первого года работы центра спортивного тестирования. Исследование прошли 2800 детей из различных городов и районов региона. Центр спортивного тестирования - федеральный инновационный проект, разработанный АНО «Стань чемпионом» и поддержанный Министерством спорта России. Проект направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет.

Проект стартовал в феврале 2019 года. Благодаря инициативе и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова наш регион вошел в число 8 пилотных субъектов РФ, став единственным в Приволжском федеральном округе, где появился центр спортивного тестирования.

«Проект очень важен. Как известно, не бывает неталантливых детей – все дети талантливы. Но часто человек себя в дальнейшем не может реализовать, потому что изначально выбрал не тот вид деятельности или вид спорта. Здесь специалисты на основе научных методик помогают ребятам выбрать тот вид спорта, в котором они имеют возможность добиться наибольших успехов», - отмечал Дмитрий Азаров после открытия центра в Самаре.

В центре любой ребенок может бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 130 показателей (скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое). Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку.

За год работы центра тестирование прошли 2800 детей Самарской области. Тестирование проводилось не только в Самаре, но и в других городах, районах региона - Тольятти. Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске, Кинель-Черкассах.

«Интерес к работе нашего центра колоссальный. Иногда бывает, на месяц вперед нет свободных мест. У нас проводятся как индивидуальное тестирование, так и на основе заявок спортивных организаций. Обращаются из других регионов, со всего ПФО, даже из стран ближнего зарубежья. Конечно, приоритет – самарские дети. Запись на тестирование бесплатное через сайт проекта АНО «Стань чемпионом», - рассказала региональный администратор проекта Ирина Петрова.

С января 2020 года в центре проводится ДНК – тестирование для выявления генетической предрасположенности развития организма (пробу отправляют для анализа специалистам НГУ им.Лесгафта, г.Санкт-Петербург) Его проходят ведущие молодые профессиональные спортсмены, воспитанники СШОР.
«Работа центра позволяет привлечь в спорт больше детей, а также повысить качество подготовки спортивного резерва. Это одни из задач федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ В.Путиным, - отмечает заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, - Если ребенок будет заниматься тем видом спорта, где у него есть задатки, то появятся успехи, он будет тренироваться с удовольствием. А профессиональные спортсмены и их тренеры могут получить информацию, как лучше вести подготовку, тренировочный процесс, что улучшить для достижения нужного результата», передает пресс-служба облправительства.

 
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Комментарии


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