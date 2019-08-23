Боксёра Максима Дадашева посмертно наградили золотой медалью
23 августа 2019 18:24
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— Мы скучаем по Максиму. Пусть Бог хранит его и поможет его семье, — цитирует тренера Бадди Макгирта РИА "Новости".
Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось. Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа, но он скончался 23 июля.
© Фото : AllBoxing.ru/РИА "Новости"
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