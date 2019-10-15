Боксеры школы "Ринг" завоевали медали всероссийских соревнований
15 октября 2019 14:03
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Самарскую область на первенстве представили перспективные спортсмены ГАУ «СШОР № 4 «Ринг» Евгений Пьянзин, Алакпер Гезалов, Никита Гусельников и Эмиль Кутлуюлов.
Евгений Пьянзин (весовая категория 54 кг, тренер Кулумбегов С.Г.) завоевав золото и право выступить на первенстве России по боксу.
У Алакпера Гезалова (в/к 70 кг, тренер А.А. Маменков) 2 место.
Никита Гусельников (в/к 50 кг., тренер В.Е. Хаджиониди) завоевал бронзу, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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