Боксеры школы "Ринг" выиграли всероссийские соревнования

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С 21 по 23 ноября в Орске состоялись командные соревнования по боксу «Орская яшма» на призы ЗМС Е.Н. Горсткова. В соревнованиях приняли участие сборные команды юниоров 2002-2003 г.р. Самарскую область на соревнованиях представила сборная команда спортсменов школы бокса олимпийского резерва «Ринг»: Никита Неизвестных (в/к 49 кг., тренер Р.А. Азизов), Эльмин Бабаев (в/к 56 кг., тренер Ф.Х. Убайдов), Сулаймон Джононов (в/к 60 кг, тренер А.И. Базин), Егор Свиридов (в/к 69 кг., тренер В.Б. Сафарян) и Кирилл Дудников (в/к 81 кг., тренер А.А. Маменков).Спортсмены школы «Ринг» заняли I командное место, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта С