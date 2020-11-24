Боксеры школы "Ринг" выиграли награды всероссийских соревнований

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В Казани прошли XVIII Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира Айрата Касимовича Хаматова среди юниоров 2002-2003 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 139 спортсменов из 32 регионов России.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены ГАУ «СШОР № 4 «Ринг».

1 место – у Дениса Погодина (в/к 81 кг, тренер Фомин В.Е.)

2 место – у Владимира Бураева (в/к 64 кг, тренеры Елькин Н.А. и Елькин С.Н)

3 место – у Кирилла Дудникова (в/к 81 кг, тренеры Маменков А.А. и Астраханский Е.А.).

Денис Погодин выполнил требования для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». Владимир Бураев и Кирилл Дудников подтвердили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», передает пресс-служба минспорта СО.

Фото: пресс-служба минспорта СО