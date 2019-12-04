Боксеры школы "Ринг" - призеры всероссийских соревнований

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С 26 по 30 ноября в Октябрьском (Республика Башкортостан) прошли XIV всероссийские соревнования по боксу класса «А», с выполнением за 1 место звания «Мастер спорта России», посвящённые памяти МС России Тимура Габдуллина. В соревновании приняли участие 93 спортсмена из 22 субъектов РФ.Самарскую область на соревнованиях представляли спортсмены ГАУ «СШОР № 4 «Ринг».По итогам соревнований у наших спортсменов 1 серебряная медаль и 3 бронзовые: Яков Дуденков (в/к 64 кг., тренеры Подрезов Е.Н. и В.В. Макаров) завоевал 2 место, у Фирузджона Убайдова (в/к 81 кг, тренер С.Г. Кулумбегов), Артура Керимова (в/к 69 кг, тренер Елькин С.Н.) и Араика Бабояна (в/к 56кг, тренер Голодяев В.Ю.) — бронзовые медали, передает пресс-служба минспорта СО.