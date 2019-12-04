Боксеры школы "Ринг" - призеры всероссийских соревнований
4 декабря 2019 14:59
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Самарскую область на соревнованиях представляли спортсмены ГАУ «СШОР № 4 «Ринг».
По итогам соревнований у наших спортсменов 1 серебряная медаль и 3 бронзовые: Яков Дуденков (в/к 64 кг., тренеры Подрезов Е.Н. и В.В. Макаров) завоевал 2 место, у Фирузджона Убайдова (в/к 81 кг, тренер С.Г. Кулумбегов), Артура Керимова (в/к 69 кг, тренер Елькин С.Н.) и Араика Бабояна (в/к 56кг, тренер Голодяев В.Ю.) — бронзовые медали, передает пресс-служба минспорта СО.
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