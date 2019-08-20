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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Боксеры школы "Ринг" - победители всероссийских соревнований

20 августа 2019 14:40
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В них приняли участие 111 юношей и 18 девушек. Поединки проходили в 13 весовых категориях.
С 13 по 17 августа в г. Соль-Илецк прошли всероссийские соревнования по боксу класса «Б» среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения с присвоением разряда «Кандидат в мастера спорта».

В них приняли участие 111 юношей и 18 девушек. Поединки проходили в 13 весовых категориях.

Самарскую область на соревновании в составе спортсменов школы бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли: Никита Гусельников, Алакпер Гезалов, Иван Куликов, Кирилл Дудников, Анжела Ашихмина и Дарья Трифонова.

В возрастной категории «юноши 2003-2004 г.р.» Кирилл Дудников (в/к 80 кг, тренеры А.А. Маменков и Е.А. Астраханский) завоевал золотую медаль.

Среди девушек Дарья Трифонова (в/к свыше 80 кг, тренеры Е.А. Усольцев и М.Е. Усольцев) заняла 1 место.

Никита Гусельников (в/к 50 кг, тренер В.Е. Хаджиониди) выиграл серебро.

Бронза также у Анжелы Ашихминой (в/к 57 кг, тренеры Е.А. Усольцев и И.А. Сидоренков), передает пресс-служба минспорта СО.


Фото:   пресс-служба минспорта СО
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