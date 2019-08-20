Боксеры школы "Ринг" - победители всероссийских соревнований

93

В них приняли участие 111 юношей и 18 девушек. Поединки проходили в 13 весовых категориях.Самарскую область на соревновании в составе спортсменов школы бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли:В возрастной категории «юноши 2003-2004 г.р.» Кирилл Дудников (в/к 80 кг, тренеры А.А. Маменков и Е.А. Астраханский) завоевал золотую медаль.Среди девушек Дарья Трифонова (в/к свыше 80 кг, тренеры Е.А. Усольцев и М.Е. Усольцев) заняла 1 место.Никита Гусельников (в/к 50 кг, тренер В.Е. Хаджиониди) выиграл серебро.Бронза также у Анжелы Ашихминой (в/к 57 кг, тренеры Е.А. Усольцев и И.А. Сидоренков), передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО