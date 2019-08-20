Боксеры школы "Ринг" - победители всероссийских соревнований
20 августа 2019 14:40
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В них приняли участие 111 юношей и 18 девушек. Поединки проходили в 13 весовых категориях.
Самарскую область на соревновании в составе спортсменов школы бокса олимпийского резерва «Ринг» представляли: Никита Гусельников, Алакпер Гезалов, Иван Куликов, Кирилл Дудников, Анжела Ашихмина и Дарья Трифонова.
В возрастной категории «юноши 2003-2004 г.р.» Кирилл Дудников (в/к 80 кг, тренеры А.А. Маменков и Е.А. Астраханский) завоевал золотую медаль.
Среди девушек Дарья Трифонова (в/к свыше 80 кг, тренеры Е.А. Усольцев и М.Е. Усольцев) заняла 1 место.
Никита Гусельников (в/к 50 кг, тренер В.Е. Хаджиониди) выиграл серебро.
Бронза также у Анжелы Ашихминой (в/к 57 кг, тренеры Е.А. Усольцев и И.А. Сидоренков), передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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