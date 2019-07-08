Боксеры СШОР №4 "Ринг" стали призерами всероссийских соревнований

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В них приняли участие 289 человек из 15 регионов России, а также спортсмены из Абхазии и Германии.Традиционно в соревновании приняли участие спортсмены ГАУ «СШОР №4 «Ринг»:Мухтаров Александр (в/к 52 кг) и Юрявичус Иван (в/к 37 кг) заняли первые места. Тренер - Субботин Н.ИЮрявичус Виктор (в/к. 46 кг, тренер - Субботин Н.И.) и Камалетдинов Ислам (в/к 40 кг, тренер - Камалетдинов Ю.М.) заняли вторые места, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО