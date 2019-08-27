Боксер школы "Ринг" завоевал серебро международного турнира
27 августа 2019 15:29
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Спортсмены разыграли медали в десяти весовых категориях.
Самарскую область на соревновании представлял спортсмен школы бокса олимпийского резерва «Ринг», мастер спорта России по боксу Арсен Караханян (в/к 56 кг, тренер Азизов Р.А.). Он занял 2 место, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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