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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Билеты на матчи с "Зенитом" и "Рубином" – в продаже

1 октября 2019 21:16
129
Убедительная просьба приобретать билеты на домашние матчи
Стартовала продажа билетов на матч 14-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Зенит", который состоится 27 октября в 13:00 на "Самара Арене". Стоимость от 400 рублей.

Приобрести билеты можно в разделе "электронные билеты", а также в кассах по адресам:

Клубные магазины "Крыльев Советов"

• СК "Металлург", ул. Строителей, 1
• ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17

Кассы KASSIR.RU

• Центральная касса, БЦ "Москва", Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж, Тел. 8 (846) 955-01-50
• ОДО, ул. Шостаковича, 7, Тел. 8 (846) 332-81-61
• ТЦ "Айсберг", ул. Дачная, 2, (1 этаж со стороны Московского шоссе)
• ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо)
• ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)
• ТД "Захар", ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином "Перекресток"), Тел. 8 (846) 270-36-98
• КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106Г, Тел. 8(846)270-34-76
• ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)
• ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту)
• МОЛЛ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель")
• ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)
• ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")
• ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, Тел. 8 (8482) 26-45-04

Кассы KONCERTSAMARA.RU

• ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18 (со стороны ул. Ульяновская), тел. 8 (846) 979-88-96
• ТЦ "Аквариум", ул. Мичурина, 15, тел. 8 (846) 302-71-21
• ТК "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160 (центральный вход, 1 линия)
• ТРК "Парк Хаус", Московское шоссе, 81а (со стороны ул. XXII Партсъезда)
• ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (вход ближе к Ашану)
• ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (со стороны ул. Победа, 1 этаж), тел. +7 (846) 331‒71‒99
• ТЦ "Апельсин", ул. Ново-Садовая, 305а, тел. +7 (846) 276-76-60
• "Аврора Молл", ул. Аэродромная, д.47а (со стороны ул. Аврора, 0 этаж)

Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.

Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении) при покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург". Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).

Скидка 50% (не должна превышать 250 руб.) предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению (в т.ч. детям) на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего и разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.

Билеты не продаются в сектора 1/2 В526, 1/2 В532.

При покупке билетов в зону гостеприимства (4 ярус трибуны А и С, 3 ярус трибуны В и D) и в зону повышенной комфортности (А105-А107) в клубных магазинах ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" предоставляется разовый автопропуск (количество ограничено).

В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену.

Кроме того, вы можете приобрести билеты на матч с "Рубином". Стоимость – от 300 рублей. Матч "Крылья Советов" – "Рубин" состоится 4 ноября в 17:30, передает пресс-служба ФК "КС". 


Фото:    пресс-служба ФК "КС
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Комментарии



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Спорт в регионе
1 октября 2019  21:16
Убедительная просьба приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба, а также в указанных на сайте билетных кассах.
Билеты на матчи с "Зенитом" и "Рубином" – в продаже
Убедительная просьба приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба, а также в указанных на сайте билетных... Спорт в регионе
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