Билеты на матчи с "Рубином" и "Спартаком" в продаже
10 апреля 2019 15:12
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Приобрести их можно в разделе "электронные билеты" (при покупке билетов онлайн на клубном сайте предоставляется скидка 5%), а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург" (ул. Строителей, 1) и ТЦ "Сила Спорта" (Московксое шоссе, 17, второй этаж). Также продажа билетов доступна в удаленных кассах по адресам:
Адреса касс:
1. ТЦ "Вива Ленд", пр. Кирова, 147.
2. ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18.
3. ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30.
4. ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17.
5. ТЦ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81 (касса со стороны XXII Партсъезда)
6. ТЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М.
7. СК "Металлург", ул. Строителей, 1.
8. ТЦ "Русь на Волге", г. Тольятти, ул. Революционная, 52А.
Время работы касс с 10:30 и далее в режиме работы ТЦ. Время работы кассы в ТЦ "Сила Спорта" – с 10:30 до 20:30, в магазине на стадионе "Металлург" – с 11:00 до 19:00.
Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.
Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено). Для держателей карт банка "Солидарность" при покупке билетов на матч предоставляется скидка в размере 10% в официальных магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.
Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:30.
Продолжается предварительная продажа билетов на матч со "Спартаком".
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