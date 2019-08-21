Билеты на матч "Крылья Советов" – "Спартак", купленные ранее (на 15:00), действительны в 20:00
21 августа 2019 15:24
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Для тех, кто не имеет возможности посетить матч в связи с переносом на более позднее время, предоставляется возможность вернуть денежные средства за приобретённые билеты.
Правила возврата билетов:
1. Билет подлежит возврату до 24.08.19 включительно, по режиму работы кассы, только в той кассе, где билет был приобретен.
2. При себе необходимо иметь бланк билета.
3. Если оплата билета была произведена картой, то при себе так же необходимо иметь эту карту. Денежные средства будут возвращены на расчетный счет покупателя в течении срока, установленного банком.
4. Если покупка билета была совершена на официальном сайте ФК "Крылья Советов", необходимо до 23.08.19 до 16:00 написать обращение о возврате денежных средств (с обязательным указанием номера заказа, ФИО, адреса электронной почты аккаунта, сектора, ряда, места, суммы покупки) на почту технической поддержки – tickets@ks-samara.com
5. В день матча на стадионе "Самара Арена" возврат билетов не возможен!
Билеты можно приобрести здесь.
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