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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Билеты на матч "Крылья Советов" – "Арсенал" в продаже

16 июля 2019 16:14
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Эта игра пройдет в субботу, 20 июля, на
С сегодняшнего дня стартует продажа билетов на матч 2-го тура РПЛ "Крылья Советов" – "Арсенал". Эта игра пройдет в субботу, 20 июля, на "Самара Арене". Начало матча в 17:30. Стоимость билетов от 300 рублей.

Приобрести билеты можно в разделе "электронные билеты" , а также в кассах по адресам:

Клубные магазины "Крыльев Советов"

• СК "Металлург", ул. Строителей, 1.

• ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17

Кассы KASSIR.RU

• ТРК "Аврора Молл", ул. Аэродромная, 47А (1 этаж, справа от входа со стороны ул. Аэродромная)

• ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо)

• ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо)

• ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта)

• ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, первая линия, левая сторона, возле отдела Leo Ventoni (сумки))

• ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б / 4-й проезд, 57 (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором)

• ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель")

• ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1

Система продажи "электронных билетов" не может быть подключена к системе обработки персональных данных граждан РФ, поэтому проверка достоверности предоставляемых в электронном виде номеров паспортов и свидетельств о рождении, а также их родственных связей, не представляется возможным. В связи с этим скидки на детские билеты возможно сделать лишь при личном обращении.

Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места.

Билеты не продаются в сектора D113 (½), D115 (½). При покупке билета в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург" в зону гостеприимства разовый автопропуск – в подарок (количество парковочных мест ограничено).

Скидка 50% (не должна превышать 250 руб.) предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению (в т.ч. детям) на специально оборудованные места трибун C, D, B на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего и разовую парковку). Скидка 50% предоставляется инвалидам 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку). Билеты со скидкой для инвалидов-колясочников и инвалидов 1 и 2 групп продаются в ТЦ "Сила Спорта" с 11:00 до 20:00.

Билеты не продаются в сектора 1/2 В526, 1/2 В532.

При покупке билетов в зону гостеприимства (4 ярус трибуны А и С, 3 ярус трибуны В и D) и в зону повышенной комфортности (А105-А107) в клубных магазинах ТЦ "Сила Спорта" и СК "Металлург" предоставляется разовый автопропуск (количество ограничено).

В связи с УЧАСТИВШИМИСЯ случаями спекуляции убедительно просим Вас приобретать билеты на домашние матчи "Крыльев Советов" ТОЛЬКО на официальном сайте клуба (www.KC-CAMAPA.ru), а также в указанных на сайте билетных кассах. Напоминаем, что билет, купленный официально, не только гарантированно позволит Вам попасть на игру, но и сэкономит Ваши средства, поскольку спекулянты значительно завышают цену, передает пресс-служба ФК "КС". 



Фото:   пресс-служба ФК "КС"
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