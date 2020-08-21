Билеты на кубковый матч "Крылья Советов" – "Иртыш" - в продаже

В среду, 26 августа "Крылья Советов" в рамках 1/64 Бетсити Кубка России на "Самара Арене" сыграют с омским "Иртышом".
Матч начнется в 18:30 по самарскому времени.
Билеты на эту игру можно приобрести с сегодняшнего дня. Стоимость – от 100 рублей.
Билеты продаются онлайн
на клубном сайте, а также в клубных магазинах на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта". Владельцы комплекта билетов при его предъявлении проходят на этот матч бесплатно. В случае прохождения "Крыльев" по кубковой сетке дальше, комплект билетов будет действовать и на следующие игры. В субботу перед матчем с "Оренбургом" билеты на кубковый матч "Крылья Советов" – "Оренбург" можно будет приобрести в кассах у Gate 2, передает пресс-служба ФК "КС".
Добавить комментарий