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Билеты на кубковый матч "Крылья Советов" – "Иртыш" - в продаже

21 августа 2020 16:34
241
Билеты на эту игру можно приобрести с сегодняшнего дня. Стоимость – от 100 рублей.
В среду, 26 августа "Крылья Советов" в рамках 1/64 Бетсити Кубка России на "Самара Арене" сыграют с омским "Иртышом".

Матч начнется в 18:30 по самарскому времени.

Билеты на эту игру можно приобрести с сегодняшнего дня. Стоимость – от 100 рублей.

Билеты продаются онлайн на клубном сайте, а также в клубных магазинах на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта". Владельцы комплекта билетов при его предъявлении проходят на этот матч бесплатно. В случае прохождения "Крыльев" по кубковой сетке дальше, комплект билетов будет действовать и на следующие игры. В субботу перед матчем с "Оренбургом" билеты на кубковый матч "Крылья Советов" – "Оренбург" можно будет приобрести в кассах у Gate 2, передает пресс-служба ФК "КС". 
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