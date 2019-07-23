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Баскетбольный клуб «Самара» завершил комплектование главной команды

23 июля 2019 14:10
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Которая готовится защитить титул чемпионов Суперлиги.
Баскетбольный клуб «Самара» завершил комплектование главной команды, Которая готовится защитить титул чемпионов Суперлиги.

Контракты с клубом продлили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, Александр Савенков и Баден Яксен.

Покинули «Самару» и продолжат карьеру в других клубах Дмитрий Головин («Восток-65»), Максим Числов («Купол-Родники»), Артем Чеваренков («Урал»), Дмитрий Халдеев, Филипп Стойко, Дмитрий Гусенков и Илья Громовс.

Новичков в «Самаре» будет четверо. В родной город и родной клуб вернулись Виктор Кашин и Сергей Рассказов, также состав команды усилили опытные Александр Лавников и Евгений Войтюк.

Виктор Кашин

Защитник, рост 194 см. Род. 12 января 1994 г.
Воспитанник БК «Самара», первый тренер — Игорь Шевченко.
Несколько лет провел в системе саратовского «Автодора». Выступал за «Родники» (Ижевск, 2012/2013), «Темп-СУМЗ» (Ревда, 2013/2014), «Иркут» (Иркутск, 2015/2016), «Купол-Родники» (Ижевск, 2016-2018), «Буревестник» (Ярославль, январь 2018 — январь 2019), «Барсы» (Атырау, Казахстан, январь-май 2019 г.).
Чемпион Высшей лиги (2013). Чемпион Суперлиги-2 (2018). Серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ (2016). Серебряный призер чемпионата Казахстана (2019).
Выступал за юношеские и молодежные сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2010), U18 (2012) и U20 (2014) и чемпионата мира U19 (2013). В составе студенческой сборной России стал победителем Международного студенческого баскетбольного кубка (2018). В составе команды «Барсы» провел в январе-мае 2019 г. 20 матчей в чемпионате Казахстана, в среднем за игру набирал 7,2 очка и делал 2,7 подбора и 3 передачи.

Виктор Кашин, защитник БК «Самара»:

- Конечно, я следил за «Самарой» и в прошлом сезоне, и был рад, что команда из родного города стала чемпионом Суперлиги-1. Как только мне поступило предложение от «Самары», я согласился на него, почти не раздумывая. Я воспитанник баскетбольного клуба «Самара», и для меня честь выступать за родной клуб и родной город.

Сергей Рассказов
Защитник, рост 195 см. Род. 10 марта 1992 г.
Воспитанник БК «Самара», первый тренер — Игорь Тальских.
Выступал за молодежные команды «Динамо» (Москва) и «Триумфа» (Люберцы), «Самару» (2014-2016), «Строитель» (Энгельс, январь 2016 — февраль 2017),
«Уралмаш» (февраль-май 2017, сентябрь 2016 — май 2019 г.), «Спартак-Приморье» (август-сентябрь 2016). Чемпион Суперлиги-3 (2017). Бронзовый призер Суперлиги-2 (2018). В сезоне-2018/2019 провел 17 матчей в Кубке и чемпионате Суперлиги, в среднем за игру набирал 2,8 очка и делал 0,9 подбора.

Сергей Рассказов, защитник БК «Самара»:

- Вернувшись в «Самару», чувствую себя прекрасно, заряжен положительными эмоциями и настроен работать с особым усердием. Над этим предложением думал недолго, хотя не скрою — были моменты, из-за которых я сомневался. От нового сезона жду высоких результатов и поддержки наших болельщиков, а всем ребятам желаю обойтись без травм. Хочется показать, что победа «Самары» в чемпионате и отличные результаты на протяжении многих лет — это не случайность, а показатель стабильности команды.

Александр Лавников

Форвард, рост 205 см. Род. 22 мая 1991 г. Выступал за «Автодор» (2007-2009), «Союз» (Заречный, 2009/2010), молодежную команду «Красных Крыльев» (Тольятти, 2010/2011), «Алтайбаскет» (Барнаул, 2013/2014 и декабрь 2014 — май 2015 г.), «Спартак-Приморье» (октябрь-декабрь 2014), «Университет-Югра»
(2015/2016), «Новосибирск» (2016/2017), «Темп-СУМЗ-УГМК» (2017/2018), «Енисей» (2018/2019). Обладатель Кубка России (2017), включен в символическую пятерку турнира. Бронзовый призер Суперлиги-1 (2018). В сезоне-2018/2019 принял участие в 20 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирал 2,2 очка и делал 1,1 подбора.

Александр Лавников, форвард БК «Самара»:

- Выступая за «Енисей», я, конечно, следил за результатами и главными событиями в Суперлиге. Здесь был интересный плей-офф. Почему я выбрал «Самару»? Это чемпионская команда с прекрасным тренерским штабом. К тому же мне очень нравится ваш город.

Евгений Войтюк

Форвард, рост 201 см. Род. 29 сентября 1991 г.
Выступал за питерский «Спартак» (2012-2013 и 2013/2014), «Северсталь» (Череповец, январь-май 2013 г.), «Химки-Подмосковье» (2014/2015), «Красный Октябрь» (Волгоград, 2015/2016), «Зенит» (Санкт-Петербург, 2016/2017), «Рязань» (2017-2018), «Темп-СУМЗ-УГМК» (январь 2018 — май 2019 г.).
Бронзовый призер Суперлиги-1 (2018 и 2019). В сезоне-2018/2019 в среднем за матч в Суперлиге и Кубке набирал 6,6 очка и делал 3,4 подбора.

Евгений Войтюк, форвард БК «Самара»:

- Я очень рад стать частью такой сплоченной команды. Я следил за выступлением «Самары», мне нравилась грамотно выстроенная игра команды. Для меня оказаться в составе чемпионов Суперлиги — большой шаг вперед. Предсезонную подготовку команда начнет в Самаре с медосмотра, который запланирован
на 12-13 августа. Первая часть сборов по традиции будет направлена на общефизическую подготовку и пройдет в том числе и на волжских пляжах, передает пресс-служба БК "Самара". 


Фото:   пресс-служба БК "Самара
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