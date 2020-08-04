Баскетбольная «Самара» приступила к предсезонной подготовке

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Несколько дней назад мужская команда БК «Самара» вышла из отпуска и приступила к подготовке к новому сезону.Началась предсезонка, в соответствии с требованиями реальности, с прохождения игроками, тренерским и административным составом тестирования на COVID-19. Все результаты тестирования оказались отрицательными. В конце июля команда прошла комплексное медобследование в одной из клиник города, а затем приступила к полноценным тренировкам.К работе под руководством Игоря Грачева, Александра Полинкевича и Владимира Черникова приступили Антон Глазунов, Владимир Пичкуров, Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский, Александр Лавников, Евгений Войтюк, Александр Винник, Даниил Аксенов, Виктор Кашин, Данила Чикарев, Виталий Лютыч и Дмитрий Халдеев.Новичок команды Артемс Бутянковс, который два месяца провел в расположении национальной сборной Латвии, по согласованию с тренерским штабом прибудет в Самару чуть позже.Нынешняя предсезонка будет похожа на ту, что «Самара» проходила в прошлом году. Практически все сборы команда проведет в родном городе, совмещая тренировки в СК «Стара-Загора» с занятиями на волжских пляжах. В планах на сентябрь — участие в представительных турнирах в Ярославле и Ижевске. И, конечно, традиционный турнир памяти Г.А. Приматова.Игорь Грачев, главный тренер «Самары»:- К началу сборов игроки приехали, как минимум, на первый взгляд, в хорошей физической форме. И в хорошем настроении — видно, что все соскучились по баскетболу. Надеюсь, предсезонку мы проведем в плановом режиме. Состав у нас неплохой. Но чемпионами не становятся на бумаге. Тем более, еще несколько команд в Суперлиге тоже хорошо укомплектованы и тоже ставят перед собой максимальные задачи. Так что все будет зависеть только от нас. Пока мы хороши лишь на бумаге — теперь нужно показывать это и на площадке. Дай бог, все у нас получится. Мы постарались минимально поменять состав, сохранить костяк игроков, которые помогли нам добиться результата в прошлом сезоне, плюс точечно усилиться. К нам вернулся Дмитрий Халдеев, который попробует доказать свою состоятельность и заслужить место в основной команде. Артемс Бутянковс — лидер своей прежней команды, «Буревестник», игрок национальной сборной Латвии. Многие знают и Виталия Лютыча: это также игрок своей национальной сборной, имеющий опыт выступления за многие сильные команды. Считаю, нам повезло с этими новичками, теперь все зависит от того, как они себя проявят: если проявят на все сто процентов — это будет очень большая помощь для команды.При этом окончательный состав участников нового сезона в Суперлиге-1 пока не известен. Соответственно, не известны и даты начала сезона.