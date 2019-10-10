Баскетбольная «Самара» начинает новый сезон в Суперлиге

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Соперниками самарской команды станут столичная МБА (11 октября) и «Химки-Подмосковье» (14 октября).Матчи пройдут в «МТЛ Арене». Начало в 19:00.Для «Самары», в апреле ставшей победителем чемпионата Суперлиги, эти матчи станут первыми в новом официальном сезоне. Предсезонную подготовку команда провела в Самаре, выезжая на товарищеские матчи в Ярославль и Москву. На прошлой неделе «Самара» стала победителем традиционного предсезонного Кубка памяти Генриха Приматова, передает пресс-служба БК "Самара".